Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, promove ações humanizadas

Uma festa de aniversário com balões, bolo e parabéns. Assim Walker Alves, paciente oncológico do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará, completou seus 51 anos. Mas, a celebração na família é em dose dupla, uma vez que seu cunhado, Daliel Santos, de 41 anos, também é aniversariante do dia. Então, para manter a tradição, a alternativa foi promover o encontro deles na capela da unidade, o que ocorreu nesta segunda-feira (22). Filhos, irmãos, amigos e a equipe que acompanha seu Walker participaram da festa.

“Agradeço a todos. Não esperava, mas graças à Deus, minha família e a equipe do Hospital estão me proporcionando esse momento. Assim, renovo minha esperança e minha força de vontade para fazer meu tratamento e restabelecer minha saúde”, declara o paciente emocionado, que deve iniciar em breve o tratamento contra a leucemia.

Daliel relembra que havia combinado com o cunhado, que os dois iriam comemorar a data na comunidade de Mentae, localizada no rio Arapiuns. Nem mesmo a internação impediu que pudessem ter esse momento especial.

“Não foi possível realizar o sonho de celebrar nosso aniversário no interior,como tínhamos planejado, mas estamos felizes em poder estar aqui com ele. A gente deseja que ele saia da internação com saúde e agradecemos o apoio da equipe do Hospital”.

Para Denis Alves, de 30 anos, filho de seu Walker, a presença da família faz toda a diferença no tratamento. O amor é o combustível para renovar as energias. “É muito importante proporcionar este momento para o meu pai, tanto para a família quanto para a equipe do Hospital, que dedica toda atenção para ele. Isso mostra comprometimento e passa segurança para a gente, além do cuidado com o paciente em sua trajetória hospitalar”, ressalta.

Yara Freitas, psicóloga que atua no setor de atenção ao Câncer destaca que a humanização no atendimento torna as rotinas e ambientes hospitalares mais confortáveis ao paciente. “Estamos sempre acompanhando os pacientes e familiares e celebrar este aniversário é muito importante para trazer um pouco de humanização. Sabemos que o Hospital é um local que provoca estresse ao paciente por conta da hospitalização, então trazer a família e fortalecer o vínculo é fundamental e auxilia no tratamento”, conclui a profissional.

Serviço ― Localizado no oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, 1.100, bairro Diamantino, em Santarém.

FONTE: Comunicação/HRBA