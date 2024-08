Novo tomógrafo entra em funcionamento no Hospital Regional do Baixo Amazonas   

O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), investiu mais de R$ 2 milhões em um novo tomógrafo para o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) em Santarém, no oeste do Pará, que entrou em funcionamento no final do mês de julho.

O equipamento de tecnologia alemã com 128 canais, produz imagens de altíssima resolução espacial aliadas a tecnologias de baixíssimas doses de radiação, capazes de reduzir até 60% da dose comparado a outros. Essa característica é fundamental para garantir a segurança dos pacientes.

Equipado com inteligência artificial, o tomógrafo aumenta a padronização e a segurança dos exames. O tubo de raios X de alta potência permite a realização de diversas modalidades de exames. Isso significa que é possível capturar imagens de estruturas em movimento em um mesmo momento estático, reduzindo o tempo de exposição para aquisição das imagens.

Essa nova tecnologia traz inúmeros benefícios para a população de Santarém, especialmente para pacientes em acompanhamento oncológico. “A precisão e a rapidez no diagnóstico proporcionadas por esse equipamento avançado melhoram significativamente a linha de cuidado do paciente, influenciando diretamente na eficácia dos tratamentos”, destaca Cássia Souza, coordenadora do Setor de Radiologia do Hospital.

A incorporação deste aparelho de última geração eleva o padrão de diagnóstico por imagem e garante a expansão dos serviços de alta complexidade oferecidos à comunidade, através do Sistema Único de Saúde (SUS) para uma unidade que realiza em mais de 800 exames por mês.

“Com esta aquisição, reafirmamos nosso compromisso com a excelência no atendimento e o cuidado com a saúde da nossa comunidade, trazendo avanços tecnológicos que impactam positivamente a vida de nossos pacientes”, conclui Matheus Coutinho, Diretor Geral do HRBA.

Serviço

O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade, pertence ao Governo do Estado do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde desde dezembro de 2022, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

FONTE: Comunicação/HRBA