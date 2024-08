Antônio Barbosa Lima toma posse na Academia de Letras de Belém

No último sábado, dia 10 de agosto, a Academia de Letras de Belém (ALB) realizou uma cerimônia marcante no Palácio Antônio Lemos, onde 30 novos acadêmicos tomaram posse, preenchendo o quadro de membros da instituição. Entre os empossados, destacamos Antônio Barbosa Lima, ocupando a cadeira nº 03.

Barbosa Lima, conhecido por sua atuação na literatura de cordel, construiu uma forte ligação com a cidade de Óbidos, no Pará, onde trabalhou por muitos anos como funcionário do Banco do Brasil. Sua relação com a cidade transcendeu o âmbito profissional, envolvendo-se profundamente com a comunidade local e na esfera cultural obidense. Apesar de agora estar na capital paraense, mantém laços sólidos com Óbidos, tanto pela família que constituiu quanto pelas amizades e parcerias culturais que ali formou.

A posse dos novos acadêmicos foi presidida por Rui Guilherme Lima do Carmo, presidente da ALB, que destacou a importância da diversidade e inclusão na Academia. Em seu discurso, afirmou: “Hoje, 30 cadeiras das 40, que serão preenchidas preservando alguns direitos, como os dos quilombolas, indígenas, LGBTQIA+, portadores de necessidades especiais, terão suas representatividades dentro de nossa Academia. Seguindo rigorosamente nosso estatuto.”

Segundo seu estatuto, “A Academia de Letras de Belém tem como objetivo a valorização, difusão e fortalecimento da cultura literária de Belém, além de promover a integração com os movimentos literários dos diversos municípios do Pará. A ALB busca atuar de forma inclusiva e intercultural, respeitando o princípio da paridade de gênero e assegurando a participação de membros representativos das comunidades LGBTQIAPN+, povos originários, afro-brasileiros, PCDs e mestres das oralidades”.

Antônio Barbosa Lima, também conhecido como Barbosa Neto, é contador, poeta e aprendiz de repentista. Apaixonado pela cultura popular brasileira, tem se dedicado à produção de literatura de cordel desde os anos 80, sempre inspirado pelos acontecimentos do cotidiano. Além disso, Barbosa Neto é um entusiasta da Museologia de Base Comunitária, com foco na preservação da ancestralidade, história e memória dos povos, através dos pontos de memória urbanos e rurais.

A posse de Barbosa Lima na ALB não apenas celebra sua trajetória literária, mas também reforça os laços culturais entre Belém e Óbidos, destacando a importância da inclusão e diversidade no fortalecimento da cultura paraense.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7193-antonio-barbosa-lima-toma-posse-na-academia-de-letras-de-belem-2#sigProId99a2f62072 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br