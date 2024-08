Santarém sediará a  Feira Internacional de Turismo 2024

Praias fluviais, com destaque para Alter do Chão, história secular e rica gastronomia, Santarém é referência em turismo no Pará, além de estar na rota de cruzeiros internacionais e grandes eventos.

O município de Santarém, no oeste do Pará, é o destino anfitrião da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita) 2024, que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós. Uma das mais antigas cidades da Amazônia, com 363 anos de fundação, Santarém se destaca por suas belezas naturais, cultura vibrante e importância econômica.

O município desempenha um papel relevante no desenvolvimento econômico do oeste paraense, sendo um importante polo de comércio e serviços, além de um dos principais pontos de escoamento da produção agrícola.

O turismo também é uma fonte significativa de renda para o município, atraindo visitantes interessados em ecoturismo, cultura amazônica, sol e praia, além do turismo de aventura. As belezas naturais, história secular, cerâmica arqueológica e gastronomia são responsáveis por cerca de 49% do número de turistas no Estado, segundo dados do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). O volume de turistas nacionais e internacionais chegou a 490 mil em 2023, o que transforma o município em uma das principais atrações turísticas do Pará. Santarém também está na rota de cruzeiros internacionais, que conduzem visitantes de vários países.

Influências culturais - Culturalmente, Santarém reúne influências indígenas, portuguesas e africanas, refletidas em suas festas, artesanato e gastronomia. O Festival do Çairé, por exemplo, é uma das manifestações culturais mais antigas da Amazônia, e todo ano atrai milhares de turistas, de dentro e fora do Brasil.

Um dos maiores destaques de Santarém é Alter do Chão, uma vila balneária localizada a 37 km do centro urbano, conhecida por abrigar a praia de água doce mais bonita do mundo, como a definiu o jornal inglês The Guardian. Todos os anos, Alter do Chão se torna palco da Festa do Çairé, a mais antiga da Amazônia, e do Festival dos Botos.

A sede municipal, às margens do Rio Tapajós, abriga casarões coloniais e um museu com vasto acervo de cerâmica tapajônica. Santarém é berço de figuras ilustres, como o maestro Wilson Dias da Fonseca, mais conhecido por Isoca, e foi onde cresceu e despontou para o mundo o violonista Sebastião Tapajós (nascido em Alenquer), homenageado ao nomear o Centro de Convenções construído pelo Governo do Estado, e entregue em 2023. Uma infraestrutura que permite ao município receber grandes eventos, como a Fita 2024.

As praias que se formam ao longo do Rio Tapajós são conhecidas internacionalmente, principalmente Alter do Chão, assim como o encontro das águas dos rios Tapajós e Amazonas, em frente à cidade, que mesmo lado a lado não se misturam. O Rio Arapiuns, com suas praias e cachoeiras em meio à floresta, é outro recanto muito procurado pelos visitantes.

Como chegar - O acesso a Santarém é feito por vários modais. Localizada a mais de mil quilômetros de Belém por via terrestre. Reformado e ampliado, o Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, a apenas 5 km do centro da sede municipal, recebe voos regulares de várias cidades - Belém, Manaus (AM) e outras capitais.

O transporte fluvial é outra opção. A viagem, de quase 36 horas, parte de Belém, oferecendo uma experiência única pelo Rio Amazonas. Santarém também está conectada às regiões Centro-Oeste e Sudeste pela BR-163 (Cuiabá-Santarém) e Nordeste, pela BR-230 (Transamazônica).

FONTE: Agência Pará