IDEB: Brasil avança nos anos iniciais do ensino fundamental e Pará sobe para a sexta posição

Nesta quarta-feira, 14 de agosto, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, indicador fundamental para avaliar a qualidade da educação no Brasil. Criado em 2007, o Ideb combina o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações, fornecendo um panorama sintético e acessível da educação básica no país.

De acordo com os dados apresentados, o Brasil alcançou 6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano), atingindo a meta nacional estabelecida para o ciclo 2007-2021. No entanto, nos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), o país alcançou apenas 5 pontos, e no ensino médio, 4,3 pontos, ambos abaixo das metas estabelecidas de 5,5 e 5,2, respectivamente.



Fonte: Agência Brasil

No Pará

Uma das boas surpresas deste ano foi o desempenho do estado do Pará, que registrou um crescimento notável no Ideb, especialmente na etapa do ensino médio. Entre as edições de 2021 e 2023, o Pará subiu 1,3 pontos, o que representa o maior avanço já registrado no estado desde a criação do indicador. Esse progresso elevou o Pará da 26ª posição em 2021 para a 6ª colocação nacional, destacando-se como uma das melhores educações públicas do Brasil.

Esse avanço no Pará se reflete na avaliação dos estudantes do ensino médio, matriculados nas 1ª, 2ª e 3ª séries, com idade a partir de 15 anos. O estado alcançou 4,3 pontos, evidenciando a melhoria significativa em comparação às edições anteriores. No que diz respeito às escolas estaduais, 100% das instituições de ensino fundamental foram submetidas às avaliações, com 179 escolas nos anos iniciais e 346 nos anos finais. No ensino médio, 658 escolas participaram da avaliação, mas apenas 68 não tiveram suas notas publicadas por não atingirem 80% de presença.

O crescimento expressivo do Pará no Ideb é resultado de uma série de ações implementadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que estabeleceu uma agenda prioritária nos 144 municípios paraenses. Entre as medidas estão o combate à evasão escolar, a aquisição de material didático, físico e digital, intervenções pedagógicas focadas na melhoria da aprendizagem, reforço escolar, e a inclusão de novos componentes curriculares, como educação ambiental e financeira. Além disso, houve um investimento significativo na criação de escolas de tempo integral e na inserção de recursos tecnológicos nos espaços educativos.

O avanço do Pará no Ideb reflete o compromisso do estado em transformar a realidade educacional e garantir uma educação de qualidade para todos os estudantes.

