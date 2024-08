Obidense participa de Expedição de Moto na Índia, Rota do Himalaia

Dois paraenses, Ary Ferreira, que é de Óbidos, e Adeik Garcia, integrantes do Pará Moto Clube, estão participando de uma desafiadora expedição de moto na Índia, percorrendo a rota do Himalaia. A jornada, que se estende por 4.000 km entre Nova Délhi e região do Himalaia, é parte de uma expedição organizada por Nino, um dos participantes da aventura, e reúne 18 motociclistas do Brasil e de outros países.

Monumento onde fica o Mausoléu de Mahatma GHANDI

A cordilheira do Himalaia, com seus 2.400 km de extensão, corta diversos países, incluindo a Índia, onde Ary e Adeik enfrentam um dos trechos mais desafiadores. A expedição, que vem sendo planejada há 10 meses, iniciou em São Paulo no dia 14 de agosto de 2024, quando os motociclistas se reuniram com colegas de outros estados e um participante paraguaio.

Templo Hindu

Após uma longa viagem de 15 horas de voo e uma conexão de 4 horas, o grupo desembarcou em Nova Délhi, uma metrópole de 33 milhões de habitantes. Segundo Ary Ferreira, a cidade vive "sobre rodas e buzinas", destacando-se pelo seu trânsito caótico e o maior mercado de especiarias do mundo. Durante a jornada, o grupo testemunhou uma grande manifestação onde minorias religiosas, como hinduístas, muçulmanos, sikhs e budistas, pediam o fim da violência.

Monumento Indiano Taj Mahal

Ary compartilhou suas impressões culturais sobre a Índia, destacando a convivência pacífica entre as diversas religiões, apesar das enormes disparidades econômicas no país. “Podemos afirmar que são aproximadamente sete países do Brasil em uma única Índia – 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, onde 400 milhões ostentam riquezas fabulosas e 1 bilhão vive em extremada pobreza”, relatou Ary.

A partir desta segunda-feira, 19 de agosto, o grupo começou a subir em direção a Manali, enfrentando altitudes que variam entre 2.250 metros e 5.600 metros. Apesar dos desafios, os motociclistas estão preparados para lidar com os efeitos da altitude, levando medicamentos específicos para garantir uma viagem segura.

Moto da Expedição é a Royal Enfield 400 e 450 Himalayan

Ary também compartilhou algumas fotos da expedição, que mostram os locais pelos quais o grupo está passando. A aventura pela rota do Himalaia promete ser uma experiência inesquecível, tanto para os participantes quanto para os que acompanham de longe.

