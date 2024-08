Produtores rurais conheceram os brincos de identificação individual de bovinos e bubalinos

O principal elemento oficial de identificação individual de bovinos e bubalinos do Programa de Integridade e Desenvolvimento da Cadeia da Pecuária foram apresentados aos produtores rurais no final de semana, durante as programações da entrega de certificado de requalificação comercial, em Marabá e na Siralta Agrotech Show, em Altamira.

Programa - Lançado durante a COP 28, em Dubai e criado pelo decreto 3.533/2023, o Programa de Integridade e Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pecuária do Estado do Pará é uma política pública executada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e constitui atividade permanente e sistemática das ações de Defesa Sanitária Animal, visando a promoção da segurança sanitária e qualidade do rebanho.

Brinco de Identificação de animais

Construída pelo Governo, terceiro setor e sociedade civil, a identificação individual de bovinos e bubalinos vai possibilitar o acompanhamento da trajetória dos animais, do nascimento ao abate, gerando informações importantes como vacinação, se o animal foi produzido em áreas sem restrições de desmatamento, garantindo transparência para pleitear abertura de mercados que exigem qualidade.

Durante a entrega dos certificados de requalificação comercial que fazem parte do programa, no Centro de Convenções de Marabá, o diretor-geral da Adepará apresentou aos produtores rurais o andamento do programa e os elementos de identificação visual que serão utilizados nos animais.

“Esses momentos de diálogos são importantes na busca de fortalecimento do novo modelo de desenvolvimento para a pecuária no Estado do Pará. A identificação individual visa assegurar o controle sanitário do rebanho. Além disso, permite a gestão da propriedade porque cada animal será identificado por meio de um número, como se fosse um CPF. Então, o produtor poderá utilizar essa identificação e verificar se o animal está ganhando peso, qual lote esse animal pertence e se está compatível com esse lote”, disse Jamir Macedo.

Identificação individual - Os animais serão identificados com um conjunto duplo de brincos, sendo um brinco de identificação visual e um boton eletrônico, que serão fabricados conforme as orientações do Comitê Internacional para registros animais (Icar), contendo a numeração oficial e seguindo o padrão ISO Brasil 076.



Em Altamira, produtores rurais, sociedade civil e terceiro setor também tiveram oportunidade de debater o assunto durante a programação da 1ª Agrotech Show, no painel “Avanços na rastreabilidade e sustentabilidade da pecuária bovina”. O fiscal estadual agropecuário que atua na Unidade de Desenvolvimento de Suporte da Adepará, Danilo Brito, disse que a iniciativa é pioneira no Brasil.

"O Governo do Estado, se antecipando às demandas do mercado, implementou um programa que vai além do que é exigido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com o objetivo de que o nosso rebanho seja o primeiro do país a ter uma rastreabilidade completa desde o nascimento animal até a chegada do possível abate”, explicou

No painel “Mercado europeu e novo momento da pecuária paraense”, a gerente de Defesa Animal da Adepará, Graziela Oliveira, destacou todo o trabalho desenvolvido pela agência no processo de retirada da vacina contra a febre aftosa e a conquista pelo Estado de área livre de aftosa sem vacinação. “Todo esse processo vai garantir uma melhor estrutura, abertura de mercado, fazendo com que o produtor agregue valor ao seu produto. Estamos partindo para o reconhecimento internacional, que deve ocorrer em maio de 2025”.

A implantação do programa de identificação individual de bovinos e bubalinos, será dividida em três fases. A primeira iniciará pela região sudeste do Estado, a segunda abrangerá o Baixo Amazonas, nordeste e sudoeste; e por último o Marajó. O objetivo é identificar todos os animais em trânsito até 2025 e todo o rebanho paraense até dezembro de 2026.

FONTE: Agência Pará