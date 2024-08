Hospital Regional realizará ação de saúde na Praça de Eventos em Santarém

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), referência em atendimento especializado, realiza neste sábado, 24 de agosto, às 16h30, uma ação de saúde em Santarém, no oeste do Pará. A ação, conduzida pela equipe de profissionais da unidade, será voltada para prevenção de doenças, bem-estar e qualidade de vida, e lembra o Dia Nacional da Saúde, comemorado no mês de agosto.

A programação será dedicada a oferecer orientações e serviços gratuitos para toda a comunidade. É a oportunidade perfeita para conversar diretamente com os profissionais do HRBA, tirar dúvidas e adotar hábitos que podem transformar sua saúde.

Este evento foi cuidadosamente planejado para atender a todos que querem adotar hábitos mais saudáveis e prevenir doenças. Estarão disponíveis diversos serviços como testes de glicemia e pressão arterial, vacinas, palestras e aula de zumba.

Caso você já tenha uma rotina de cuidados ou está apenas começando a pensar na sua saúde, essa é uma chance de aprender e melhorar seu bem-estar com o suporte dos especialistas do HRBA.

A prevenção é o melhor caminho para uma vida longa e saudável. Então, não perca essa oportunidade! Traga um amigo, um familiar, e venha fazer parte dessa ação em prol da saúde. Juntos, podemos transformar pequenos passos em grandes mudanças.

Coloque sua roupa de academia, calce o tênis e traga sua garrafinha de água. Se você ainda não começou a praticar atividades físicas ou está parado há muito tempo, essa é a oportunidade ideal para começar de forma leve e animada.

Fonte: Comunicação/HRBA