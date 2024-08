ÓBIDOS: Edital da Lei Aldir Blanc 2 está aberto e inclui projetos para Desporto

A Secretaria de Cultura e Turismo de Óbidos (SEMCUT) anunciou a abertura do Edital de Chamada Pública Nº 004/2024, referente à Lei Aldir Blanc 2, que busca selecionar projetos voltados para a execução de ações culturais no município. O período de inscrições está aberto de 19 a 30 de agosto de 2024, com a possibilidade de submissão tanto por e-mail quanto presencialmente.

Este edital é uma iniciativa de fomento e premiação para agentes culturais de Óbidos, financiado com recursos do Governo Federal por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei 14.399, de 8 de julho de 2022. A PNAB representa uma oportunidade significativa para fortalecer o sistema federativo de financiamento à cultura, garantindo repasses contínuos da União para estados, Distrito Federal e municípios.

O edital permite a inscrição de propostas de projetos de pessoas físicas, jurídicas, coletivos ou grupos de pessoas, desde que comprovem atuação nas áreas culturais contempladas e residência no município de Óbidos há pelo menos dois anos. É importante destacar que o edital inclui a possibilidade de apresentação de projetos relacionados ao Desporto, ampliando as oportunidades para agentes culturais e esportivos da região.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente, enviando a documentação necessária por e-mail para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , entre as 00h01 do dia 19 de agosto e as 23h59 do dia 30 de agosto de 2024. Também é possível fazer a inscrição presencialmente na sede da SEMCUT, localizada na Rua Ildefonso Guimarães, nº 48, Centro, Óbidos/PA, no horário das 08h às 16h.

Essa é uma excelente oportunidade para os agentes culturais de Óbidos desenvolverem e promoverem seus projetos, contribuindo para o enriquecimento cultural e esportivo do município.

- MAIS INFORMAÇÕES CLIQUE AQUI PARA VER O EDITAL

www.obidos.net.br - Informações SECULT