Jackson Azevedo lança o livro "Matriz de Santo Antônio de Oriximiná: 100 anos de história"

No sábado, dia 17 de agosto, o município de Oriximiná foi palco de um evento marcante para a história local: o lançamento do livro "Matriz de Santo Antônio de Oriximiná: 100 anos de história", de autoria do pesquisador Jackson Azevedo. A cerimônia, realizada no Espaço Paraense, contou com a presença de diversas autoridades e teve como destaque a participação do Padre Lucas Nogueira, representante da Paróquia de Santo Antônio.

A obra é o resultado de mais de sete anos de pesquisa minuciosa, onde o autor mergulhou profundamente nos processos religiosos da Igreja Matriz de Santo Antônio de Oriximiná. Jackson Azevedo explorou uma vasta gama de documentos históricos, publicações e relatos orais, compondo uma investigação completa que promete ser uma base sólida para futuros estudos sobre a história do cristianismo no Pará.

Jackson Vieira Azevedo, natural de Oriximiná, traz em sua bagagem acadêmica um Bacharelado em Serviço Social pela UNOPAR, Licenciatura Plena em História pela UNIFAVENI, além de pós-graduações em Arqueologia e Patrimônio e em Museus com ênfase em Cultura Brasileira. Funcionário público lotado na Secretaria de Cultura e Turismo de Oriximiná (SEMCUT), o autor iniciou sua trajetória na escrita em 2016, com publicações em jornais impressos da região do Baixo Amazonas, como "O Impacto", de Santarém. Suas obras refletem simbolismos e fatos históricos de grande relevância para a cultura local, destacando, entre outros temas, o Círio Fluvial Noturno de Santo Antônio e a diversidade cultural do município.

O livro "Matriz de Santo Antônio de Oriximiná: 100 anos de história" está disponível para compra em Oriximiná e também pode ser adquirido online através da Amazon. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (93) 99117-6505.

FONTE: Paróquia de Santo Antônio de Pádua - Oriximiná