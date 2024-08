Diocese de Óbidos realiza ação humanitária em Curuá de combate a fome

A Diocese de Óbidos, em parceria com a Associação Beneficente Emaús, a Congregação das Irmãs Franciscanas Filhas do Sagrado Coração de Jesus e Maria, e a Paróquia São Raimundo Nonato, no município de Curuá, realizou uma importante ação humanitária de combate à fome.

A iniciativa faz parte do projeto emergencial "Curuá – Missão Combate à Fome no Baixo Amazonas". Durante a ação, foram distribuídas cestas básicas para 369 famílias curuaenses, beneficiando um total de 2.214 pessoas, a maioria pescadores e agricultores.

O objetivo principal do projeto é minimizar a vulnerabilidade social causada pela insegurança alimentar, especialmente em comunidades impactadas pela seca e cheia dos rios. O financiamento do projeto é da Missão Central Franciscana (Franziskaner Helfen) e da Associação Beneficente Emaús.

Além de Curuá, a ação se estenderá para Faro, Oriximiná, Tabatinga, Alenquer e Óbidos. A Missão Central Franciscana, com sede em Bonn-Bad Godesberg, Alemanha, é uma associação de caridade da ordem franciscana, focada em projetos humanitários, sociais e pastorais.

Com atuação em diversos países, a organização promove educação, informação e direitos humanos, seguindo os princípios de Francisco de Assis. Mais de 220.000 franciscanos estão ativos em cerca de 110 países, apoiando aproximadamente 600 projetos em 60 nações.

O projeto em Curuá destaca o compromisso da Diocese de Óbidos e seus parceiros em apoiar as comunidades mais vulneráveis da região, oferecendo alívio e esperança em momentos de necessidade.

www.obidos.net.br - Fonte: Diocese de Óbidos