Feira Internacional de Turismo da Amazônia encerra destacando as potencialidades de Santarém

Escolhida pela segunda vez, Santarém foi o destino anfitrião da maior Feira de Turismo da Amazônia (Feira Internacional de Turismo da Amazônia). A 12ª Fita começou no último dia 23 e encerrou neste domingo, 25, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós. A feira foi aberta com 64 estandes de exposição do Pará e de outros estados e trouxe como tema Amazônia Viva: encontros mágicos entre os rios Tapajós e Amazonas.

Como um destino consolidado, Santarém é rica em gastronomia e turismo durante os 12 meses do ano, com a praia de água doce mais bonita do mundo e com o destino entre os 10 mais procurados do Brasil. Muita cor, artesanato, gastronomia, cultura e música embalaram a solenidade oficial de abertura da feira, que contou com a participação de autoridades e do ministro do Turismo, Celso Sabino, que não escondeu sua satisfação pela realização do evento na Pérola do Tapajós.

"Sou suspeito para falar sobre essa escolha, Santarém é um destino rico demais e tem meu coração como um bom paraense. Acredito que exposições como essa contribuem para alavancar ainda mais o turismo nesta linda cidade", disse Sabino.

Durante a Feira Internacional de Turismo da Amazônia

Ainda de acordo com o ministro, durante este final de semana acontece, em todo o Brasil, o Feirão do Turismo, com descontos em pacotes de viagens chegando até a 40%. A FITA contou, também, com 15 estandes de empresas de viagens, linhas aéreas, destinos turísticos, rotas turística entre outros.

Lucas Vieira, secretário de Turismo em exercício do estado, afirma que Santarém tem um grande potencial nesta área, considerando as diversas opções: sol e praia, cultural, gastronômico, de base comunitária ou de eventos.

"Viemos dar mais voz para Santarém, a realização do FITA no município é um divisor de águas para potencializar e consolidar ainda mais Santarém como destino turístico, haja vista que o município possui a praia de água doce mais linda do mundo, tem uma cultura rica e sem igual. Santarém é reconhecida nacional e internacionalmente".

O secretário municipal de Turismo, Eliziário Bastos, lembrou os investimentos realizados pela Prefeitura de Santarém: "Nos últimos anos, Santarém ganhou vários equipamentos voltados ao turismo, dando mais visibilidade ao nosso município, como o Centro de Convenções, idealizado pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, que abriu as portas para impulsionarmos o turismo de eventos aqui em Santarém, a Setur está de parabéns pela realização da Feira e esperamos receber a edição 13ª aqui também".

FONTE: Comunicação/PMS