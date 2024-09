SANTARÉM: Abertas as inscrições para vestibular de medicina da UNAMA

Interessados podem se inscrever até 9 de setembro

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2025.1 do UNAMA – Centro Universitário da Amazônia, em Santarém, seguem abertas até 9 setembro. Para realizá-lo, os interessados devem acessar o site http://vestibularmedicina.unama.br. A prova acontece no dia 15 de setembro, das 08h às 14h.

No total, são ofertadas 60 vagas e o resultado é divulgado no dia 24 de setembro. Além da prova tradicional, é possível ingressar no curso por meio da nota do ENEM. Para outras informações, o edital está disponível no site http://vestibularmedicina.unama.br.

“A abertura do segundo processo seletivo de nosso novo curso significa que estamos no caminho certo. É um curso bastante exitoso. Temos necessidade de formação médica na região amazônica e é um privilégio para a Instituição de Ensino Superior formar, futuramente, médicos que atenderão não apenas Santarém, mas toda a região”, pontuou o reitor Elzo Vieira.

O curso de Medicina da UNAMA busca formar profissionais com uma visão generalista, integral, humanizada e ética e possui uma matriz curricular pautada em metodologias ativas de aprendizagem, integração, interdisciplinaridade, flexibilidade e contextualização. Além disso, conta com tecnologia educacional de ponta.

FONTE: Comunicação/UNAMA - Por Henrique Britto