ÓBIDOS: Desfiles escolares marcam início das comemorações da Semana da Pátria

Óbidos, Pará - A noite desta segunda-feira, 02 de setembro, foi marcada por um verdadeiro espetáculo de patriotismo e cultura na Praça da Cultura Haroldo Tavares, em Óbidos, com o início das comemorações da Semana da Pátria. Os desfiles alusivos à independência do Brasil reuniram uma multidão de obidenses, que lotaram as arquibancadas para prestigiar as apresentações de cinco instituições educacionais do município.

As escolas Creche do Perpétuo Socorro, Polo Curumu, Escola Dom Floriano Loewenau, Escola Professor José Tostes e Escola José Veríssimo brilharam em suas apresentações, cada uma abordando temas distintos que proporcionaram ao público uma experiência rica em cultura e reflexão.

Os alunos demonstraram talento, dedicação e paixão pelos temas escolhidos, envolvendo o público presente com suas performances emocionantes. A noite foi permeada por um forte senso de comunidade e celebração, enquanto os obidenses acompanhavam cada apresentação com entusiasmo e orgulho.

E a programação não para por aí! Os desfiles continuarão ao longo da semana, até o dia 07 de setembro, sempre às 19h, com a participação das demais escolas do município. A expectativa é que a população continue comparecendo em massa para prestigiar esse grande evento cívico e cultural.

www.obidos.net.br - Vander N Andrade