ÓBIDOS: Segundo dia de desfiles escolares alusivos à Semana da Pátria 2024

O segundo dia de desfiles em homenagem à Semana da Pátria, realizado na Praça da Cultura, em Óbidos, ocorreu nesta terça-feira, 03 de setembro. A programação contou com a participação de cinco escolas do município, que iniciaram suas apresentações por volta das 19h, atraindo grande público para o evento.

As escolas que desfilaram foram: Centro Educacional Bom Pastor, Polo Mamauru, Escola Hugo Ferrari, Profᵃ Mᵃ Madalena Printes e Frei Edmundo Bonckosch. A Praça da Cultura esteve repleta de estudantes, ex-alunos, docentes e convidados, que participaram ativamente das homenagens, representando suas respectivas instituições.

Durante o desfile, as escolas trouxeram diversas homenagens à educação, meio ambiente e esporte, exibindo faixas com mensagens como: "Escola e Família: Educando na Paz e no Bem”, "Atividades esportivas fazem o bem, pois através delas é possível obter equilíbrio físico e emocional", "Nos avanços da história transformando eu e você" e "Cultivando sementes de sustentabilidade". Essas e outras mensagens foram destacadas ao longo das apresentações, reforçando o compromisso com temas importantes para a comunidade.

Os Desfiles da Semana da Pátria em Óbidos, organizada pela Secretaria de Educação do Município, com o apoio das demais secretarias, continua nesta quarta-feira, dia 04, com a participação das seguintes entidades: SENSA, Polo Arapucu, Escola Inglês de Souza, Escola Guilherme de Barros e Escola São Francisco. As festividades culminarão no dia 7 de setembro, com o grande desfile de encerramento, marcando o Dia da Independência do Brasil.

