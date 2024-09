SANTARÉM: Evento discute a relação entre mídia e direito criminal

Participaram do debate Panyza Monteiro, advogada criminalista, e Alexandre Rizzi, juiz da Primeira Vara Criminal de Santarém

A UNAMA Santarém promoveu um evento para discutir a influência da mídia sobre a opinião pública a partir de decisões jurídicas. A iniciativa marcou o lançamento do I Concurso de Júri Simulado da Instituição de Ensino Superior e o início das atividades da Liga Acadêmica de Direito e Estudos Criminais (Ladec).

“Essa liga é voltada para os estudos da criminologia. Dentro dos pilares de ensino, pesquisa e extensão, os alunos levarão práticas à sociedade a partir da aprendizagem em sala de aula. Por isso, é fundamental iniciar essas ações discutindo a repercussão de posicionamentos midiáticos”, explicou o coordenador do curso de Direito da UNAMA Santarém, Átila Pereira.

Panyza Monteiro, advogada criminalista, e Alexandre Rizzi, juiz da Primeira Vara Criminal de Santarém, partilharam a vasta experiência em casos criminais. “Quando se trata de processo jurídico, no qual o acusado está no centro, a ação condenatória é algo instantâneo. Por isso, trazer esse olhar aos estudantes é essencial para a construção do juízo de valor ocorrer baseado em provas e circunstâncias reais”, pontuou Monteiro.

De acordo com Rizzi, a imparcialidade do profissional de Direito não pode estar distante da realidade. A atenção ao impacto de informações falsas exercidas sobre a credibilidade dos trabalhos é necessária. “Não basta aceitar uma informação porque veio de um veículo x ou y. É preciso olhar de maneira crítica e, assim, refletir qual o rumo certo”.

Presidente da Ladec, a estudante Glória Moura destacou que o desafio promovido pelo Júri Simulado, além das vivências discutidas pela mesa de convidados, agregou ao desenvolvimento de habilidades que não podem faltar. “O modus operandi das pesquisas mais profundas, a escrita, a oratória e, claro, a conduta a ser adotada frente ao público durante as acusações e defesas".

Por: Henrique Britto