Santarém mantém sua posição no Mapa do Turismo Brasileiro

Santarém é um dos 54 municípios paraenses a ingressar no Mapa do Turismo Brasileiro.

O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo que define a área que será trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas. Além de Santarém, outros 53 municípios paraenses também fazem parte do Mapa, abrangendo assim as 14 regiões turísticas do estado. Santarém se manteve, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), recebeu ontem, segunda-feira, 9, o certificado que inclui o município no Mapa do Turismo.

Para Santarém é de suma importância fazer parte do Mapa, já que cada vez mais o município se consolida como um dos principais destinos turísticos do país, trazendo mais investimentos e expansão desse mercado. Por ter um Conselho de Turismo ativo e participativo, ajudou ainda mais a inserção de Santarém no Mapa. O Comtur possui atualmente 16 cadeiras que são divididas entre órgãos públicos e sociedade civil organizada.

Santarém é reconhecida internacionalmente por suas belezas naturais e isso faz com que investimentos cresçam e cheguem ao município através dos programas do Governo Federal, consolidando ainda mais como um grande destino turístico brasileiro.

Para o secretário de Turismo, Eliziário Bastos, a inserção de Santarém no Mapa do Turismo se traduzem em mais investimentos e olhares para o município se consolidando ainda mais como uma potência turística do Brasil.

"Com essa inclusão, Santarém abre as portas para maiores investimentos do governo federal, voltados ao turismo, como empréstimos em bancos credenciados com taxas de juros mais baixas para fomentar ainda mais a cadeia. Queremos agradecer, também, ao olhar sempre atento do prefeito Nélio Aguiar relacionado ao turismo local, com a entrega de várias obras que fazem Santarém ser reconhecida cada vez mais como uma grande potência", informou Bastos.

FONTE: Comunicação/PMS