Ufopa convoca alunos ingressantes de 2005 a 2021 para regularização institucional

Discentes ingressantes de 2005 a 2021 que não estejam frequentando aulas podem perder vínculo institucional.

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen) está convocando, por meio do edital nº 54/2024, estudantes de graduação que ingressaram de 2005 a 2021, com vínculo ainda ativo no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), para regularização de sua situação junto à Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

O prazo de apresentação de recursos administrativos vai de 9 a 20 de setembro. A não interposição de recursos implicará a perda de vínculo institucional.

Os recursos interpostos, conforme o edital, deverão ser encaminhados exclusivamente para o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Edital e mais informações no site da Proen (aqui).

FONTE: Comunicação/Ufopa, com informações da Proen