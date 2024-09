Seca histórica ameaça o transporte hidroviário para a Comunidade do Sucuriju, em Óbidos

Óbidos, 12 de setembro de 2024 - A seca na Amazônia segue trazendo grandes desafios para as populações ribeirinhas. Após a grave crise enfrentada em 2023, quando o município de Óbidos precisou decretar Situação de Emergência, a estiagem deste ano mantém a região em estado crítico, afetando principalmente as comunidades próximas a lagos e igarapés.

A Comunidade do Sucuriju, localizada nas proximidades de Óbidos, é um dos locais atingidos. Nesta quinta-feira, 12 de setembro, moradores da região, como Tatiane Castro, compartilharam vídeos e fotos que mostram o lago da comunidade praticamente seco. "Como você pode ver aí nas fotos, o lago está secando muito rápido. Daqui pra próxima semana vamos fica sem acesso. Nós não temos transporte para ir por terra até Óbidos. Queríamos uma ajuda das autoridades competentes", relatou Tatiane.

Rabetas e Bajaras, meio de trasnporte da Comunidade.

Um dos meios transportes muito utilizados pelos moradores da comunidade é via bajara e rabeta, que utilizam o lago e igarapé para acessar o Rio Amazonas. Com a seca acelerada, essa rota está em risco iminente de ficar intransitável, agravando ainda mais as dificuldades de mobilidade e problemas já enfrentados pela população.

Vídeo do Lago da Comunidade do Sucuriju

A situação também se reflete no nível do Rio Amazonas. Dados divulgados pela Defesa Civil Municipal mostram que o rio está com cota de apenas 1,31 metros, muito abaixo dos 3,23 metros registrados no mesmo período do ano passado (2023). O cenário é preocupante, e as previsões indicam que a estiagem pode se prolongar até novembro, conforme as cotas históricas. Veja o Boletim da Defesa Civil:

Boletim da Defesa Civil de Óbidos sobre a Seca de 2024

Com a seca intensificando, a necessidade de ação por parte das autoridades é urgente. A população do Sucuriju e de outras comunidades em situação semelhante clamam por apoio para enfrentar mais uma temporada de desafios extremos impostos pela seca amazônica.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos e vídeo de Tatiane Castro