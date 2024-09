Em Santarém, Hospital Regional do Baixo Amazonas previne contra câncer de intestino

Referência em oncologia, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), localizado em Santarém, é habilitado como uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), conforme o Ministério da Saúde, e garante assistência abrangente, especializada e integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico e tratamento da doença. Com esta responsabilidade, a unidade hospitalar reitera o alerta a profissionais, pacientes e acompanhantes para a importância da prevenção do câncer de intestino.

A médica oncologista Kalysta Borges, do Hospital, destaca que a realização de exames periódicos são extremamente importantes para a detecção de tumores, inclusive em pacientes jovens.

"São tumores que estão com incidência cada vez maior em pacientes jovens, ou seja, é importante trabalhar a conscientização dos fatores de risco cada vez mas cedo, para que a gente consiga cada vez mais fazer intervenções precoces nos casos de desenvolvimento de câncer", diz a doutora.

A doutora Kalysta Borges informa que os principais fatores de risco são comportamentais. As dietas ricas em gorduras e carnes vermelhas, alimentos enlatados e ultra processados, além de hábitos como o consumo de álcool, tabagismo, sedentarismo e obesidade, podem ser determinantes na maioria dos casos.

"Quando a gente fala em conscientização, significa intervenção, principalmente nesses fatores de risco que podem ser evitados através da adoção hábitos saudáveis como atividades físicas", destaca a médica oncologista Kalysta Borges.

Natural de Monte Alegre, no oeste do Pará, Júlio Oliveira de Lima, passou a apresentar sintomas, entre eles, vômitos constantes, dor e desconforto abdominal, além da perda de peso sem razão aparente. Durante a internação, o diagnóstico de câncer no Intestino explicava a origem do problema. Aos 50 anos, o pescador precisou passar por diversas transfusões de sangue para combater a anemia.

"Passei por um procedimento cirúrgico de obstrução para poder conseguir me alimentar melhor e recuperar o peso. Cheguei a pesar apenas 35 quilos, precisei tomar diversas bolsas de sangue e passei por 14 sessões de quimioterapia. Hoje aguardo a realização de exames para uma nova avaliação e concluir o tratamento", ressalta o paciente.

HRBA habilitado como uma unidade de alta complexidade em oncologia

Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) pertence ao governo do Pará, sob a gestão do Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade fica na avenida Sérgio Henn, nº 1.100, no bairro Diamantino, em Santarém.

FONTE: Comunicação/HRBA