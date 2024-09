Participe do I Desafio de MTB Universitário de Óbidos ao Arapucu

No dia 20 de outubro de 2024, o município de Óbidos, no Pará, será palco do I Desafio de MTB Universitário de Óbidos ao Arapucu. O evento, que busca incentivar a prática do ciclismo na região, faz parte do Projeto Movimentos Culturais: Cultura, Esporte e Lazer na Ufopa, coordenado pela estudante de pedagogia da UFOPA – Campus Óbidos, Ananda Joyce.

O desafio contará com diferentes categorias e percursos. Na categoria feminina e iniciante, os participantes percorrerão 14 km, saindo de frente ao Mercantil do Novinho, próximo à futura Usina da Paz, até a Comunidade do Arapucu. Já nas categorias intermediária e elite, o percurso será mais extenso, com 23 km, incluindo um trajeto até o Rancho São Sebastião, na Estrada do Curumu, e retorno à Comunidade do Arapucu.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas preenchendo o formulário disponível (Aqui). Os vencedores serão premiados com valores em dinheiro e medalhas, distribuídos da seguinte forma:

Elite : R$ 200,00 (1º); R$ 100,00 (2º); R$ 50,00 (3º);

: R$ 200,00 (1º); R$ 100,00 (2º); R$ 50,00 (3º); Intermediário : R$ 100,00 (1º); R$ 70,00 (2º); R$ 40,00 (3º);

: R$ 100,00 (1º); R$ 70,00 (2º); R$ 40,00 (3º); Iniciante : R$ 100,00 (1º); R$ 70,00 (2º); R$ 40,00 (3º);

: R$ 100,00 (1º); R$ 70,00 (2º); R$ 40,00 (3º); Feminino: R$ 100,00 (1º lugar), além de medalhas para o 2º e 3º colocados.

O evento terá início às 7h com a concentração dos participantes. As largadas estão programadas para os seguintes horários:

Feminino: 7h30;

Iniciante/Graduação: 8h;

Intermediário: 8h30;

Elite: 8h45.

O I Desafio de Universitário de Óbidos ao Arapucu promete não só fortalecer o ciclismo local, mas também proporcionar momentos de lazer e integração entre os participantes.

- FORMULÁRIO DE INCRIÇÃO E REGULAMENTO.

