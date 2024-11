Live da Caridade em prol da Santa Casa de Óbidos será neste sábado, dia 30

A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, agora Hospital Dom Floriano, instituição filantrópica que há um século cuida da saúde dos obidenses, realizará a LIVE DA CARIDADE no próximo dia 30 de novembro de 2024. O evento tem o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção dos serviços prestados à comunidade.

Confira o Convite de Dom Bernado!

A transmissão ao vivo será feita pela página oficial da Diocese de Óbidos www.facebook.com/diocesedeobidos, e retransmitida pela página do site www.facebook.com/obidos.net.br , com início previsto para as 16h. A programação inclui uma Rifa com 30 prêmios, e as cartelas custam R$ 5,00 cada. A Rifa pode ser adquirida diretamente na Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos ou em vários pontos de venda no comércio de Óbidos, e o pagamento pode ser feito via PIX, facilitando o acesso e apoio ao evento, ou então contribuir através do PIX DA SOLIDARIEDADE.

Para participar, basta acessar as transmissões e acompanhar os sorteios em tempo real, aproveitando para contribuir com uma instituição, através de PIX, que se dedica a ajudar a população local.

www.obidos.net.br