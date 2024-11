Seduc promove formação para gestores escolares com foco em resultados e estratégias

Cerca de mil gestores escolares da rede estadual do Pará participaram do evento "Desenvolvendo Competências em Gestão Escolar", promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A formação, realizada de 25 a 27 de novembro na Assembleia Paraense, em Belém, reuniu educadores de diversos municípios para debater planejamento, gestão e avanços educacionais.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, marcou presença no evento e destacou a importância de investir em capacitação. "Tudo é importante numa gestão pública, mas o mais relevante é investir nas pessoas. Vocês, gestores, elevam o nível da nossa educação ao se capacitarem", afirmou. Hana também celebrou as conquistas de 2024 e reforçou as metas de alcançar melhores índices educacionais, como o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Planejamento e reflexões sobre o ensino

O evento incluiu momentos de reflexão sobre o ensino-aprendizagem e as estratégias para fortalecer a educação no Pará. O secretário de Educação, Rossieli Soares, pontuou: "É fundamental medir os avanços e entender o processo. Não somos perfeitos, mas estamos evoluindo. Esse momento é essencial para revisar práticas pedagógicas e reconhecer nossos progressos."

A formação envolveu gestores de municípios como Santarém, Óbidos, Marabá e Parauapebas, entre outros, reforçando a integração das diferentes regiões do estado. O dirigente regional de ensino de Santarém, Francisco de Assis, ressaltou: "Essa formação alinha conhecimentos e estratégias fundamentais para que nossas escolas continuem obtendo bons resultados."

Educação ambiental e COP 30

Além de temas gerenciais, a formação abordou a preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em Belém em 2025. Diretamente ligada ao evento, a Seduc promoverá em março a I Conferência Internacional Infantojuvenil sobre Educação e Mudança do Clima - Reflorestando Mentes, mobilizando estudantes para apresentar projetos sobre a agenda climática.

Rossieli Soares destacou a inclusão da Educação Ambiental como componente curricular, uma inovação no cenário educacional brasileiro. "Esse é um campo em que precisamos avançar mais. A formação é uma oportunidade para apoiar professores e inspirar nossos jovens a adotar novas perspectivas sobre o meio ambiente", declarou.

Impactos e expectativas

A vice-governadora encerrou sua participação com palavras de motivação: "Queremos ver o Pará como referência nacional em educação. O trabalho de vocês é a prova viva de que é possível transformar vidas por meio da educação."

O evento representou um marco na gestão educacional paraense, alinhando competências, reflexões e metas ambiciosas, reforçando o compromisso do estado com a qualidade do ensino e a formação de cidadãos conscientes e preparados para os desafios do futuro.

