Campanha Emergencial SOS Amazônia foi realizada pela Diocese de Óbidos

A Diocese de Óbidos em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, Cáritas Brasileira – Regional Norte II, Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM e Associação Beneficente Emaús, em conjunto realizaram mais uma Campanha Emergencial SOS Amazônia, que tem por objetivo prestar assistência às famílias afetadas pela estiagem que está assolando a Amazônia nos últimos meses, resultando em diversos desafios, tais como: queimadas, seca severa e insegurança alimentar.

Nesta etapa da campanha foram contempladas 235 famílias, através de levantamento prévio junto às comunidades afetadas. Sendo que a distribuição das Cestas Básicas foi realizada através da Associação Beneficente Emaús em ação coordenada pela Cáritas Diocesana, que repassaram aos comunitários informações e referências. Houve a necessidade de definir pontos estratégicos de entrega para favorecer o recebimento e transporte seguro dos alimentos, tendo em vista, as particularidades da grande seca.

Houveram vários momentos de sensibilização as referências comunitárias, sobre a Campanha Emergencial SOS Amazônia, que resultou nesta singela doação, mencionando os parceiros envolvidos e de como a Igreja abraça seus filhos e filhas em seus momentos diante das diversidades da vida, assim como, chama a todos para darem as mãos aos que mais necessitam de ajuda.

As Coordenações juntamente com comunitários exaltam de forma positiva a ação da Igreja, e enfatiza outras Campanhas durante o ano, não somente de doações, mas se sensibilizações, oficinas, formações, etc. Onde a temática venha abordar assuntos como: impactos ambientais, mudanças climáticas e outros.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7484-campanha-emergencial-sos-amazonia-foi-realizada-pela-diocese-de-obidos#sigProId7f6422364d View the embedded image gallery online at:

Fonte: Diocese de Óbidos