Grande seca de 2024 registra nível recorde em Óbidos

A seca na Amazônia atinge nível de -0,35 m e deixa marcas visíveis em Óbidos

Óbidos, Pará - A Cabeça do Padre, um icônico monumento que há décadas marca a paisagem obidense, está novamente no centro das atenções devido à grande seca que assola a Amazônia. Construída como parte do sistema de abastecimento de água de Óbidos, a Cabeça do Padre é um marco histórico e, durante as secas, revela uma ponta de pedra em suas proximidades, que se estende para dentro do Rio Amazonas, criando um cenário de impacto.

A última grande seca que afetou a Amazônia ocorreu em 2023, causando consideráveis transtornos para a população ribeirinha que depende dos rios para transporte e abastecimento de água. Agora, em 2024, os estudiosos alertam que a seca atual é ainda mais severa, agravando as condições de vida das comunidades ribeirinhas.

A Defesa Civil de Óbidos publicou, nesta quinta-feira, 28 de novembro de 2024, o Boletim de Medição do Nível do Rio Amazonas, indicando um nível de -0,35 m. Esse valor está -1 cm abaixo do registrado na grande seca de 2023, que marcou -0,34 m na mesma data. O boletim também apresenta uma comparação com as secas dos últimos três anos. Confira:

Boletim da Defesa Civil, medidas da Régua que existe em Óbidos

Registramos fotos comparativas das secas de 2009, 2023 e 2024, próximo a Cabeça do Padre, fornecendo uma visão de uma das mais severas estiagens que atingiram a região amazônica. As imagens seguintes mostram a transformação da área ao redor da Cabeça do Padre, onde antes se encontrava o leito do Rio Amazonas, que novamente expõe uma extensa praia, um contraste que evidencia a gravidade do problema.

Fotos comparativas entre as secas de 2024, 2023 e 2009

A seca não afeta apenas o abastecimento de água, mas também tem consequências drásticas para a biodiversidade da região, a navegação fluvial e a agricultura local. É um alerta para a importância de medidas de conservação e preservação dos recursos naturais da Amazônia, uma vez que as mudanças climáticas podem continuar exacerbando esses problemas.

A população de Óbidos e de toda a Amazônia precisa lidar com os desafios impostos pela seca, o que torna urgente a busca por soluções sustentáveis e a conscientização sobre a importância de proteger essa região única e preciosa. À medida que as secas se tornam mais frequentes e intensas, é fundamental que as comunidades locais, juntamente com autoridades e organizações, trabalhem em conjunto para enfrentar essa crise ambiental de grandes proporções.

www.obidos.net.br - Por João Canto