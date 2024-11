MRN realiza simulado de segurança de barragens

A iniciativa faz parte do cronograma de atividades de socialização do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração da MRN.

Para reforçar a segurança e a prontidão em situações de emergência, a Mineração Rio do Norte (MRN) realizou recentemente o Exercício Prático de Simulado do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM). A ação, que reforça o compromisso da MRN com a segurança das operações e das pessoas, teve como objetivo capacitar os participantes a responderem de forma eficaz a eventuais incidentes.

As atividades contaram com a participação de representantes da Defesa Civil do município de Oriximiná e do 4º Grupamento de Bombeiro Militar de Santarém possibilitando à MRN refinar seus procedimentos de segurança. Embora as comunidades envolvidas no simulado estejam fora das áreas de risco (conhecidas como Zonas de Autossalvamento), a participação dos moradores é importante para melhor entendimento dos assuntos relacionados às barragens de mineração.

“Os simulados de barragens são de extrema importância para a mineração, pois existem diversos motivos associados para que esses simulados ocorram, como garantir a segurança e o treinamento contínuo da equipe, além de atender a conformidades regulatórias”, comenta Pedro Guerra, coordenador do PAEBM da MRN.

Além dos simulados, a MRN também promove ao longo do ano seminários orientativos nas Comunidades Saracá e Boa Nova, no Lago Sapucuá, e Boa Vista, no Alto Trombetas. Pedro destaca que a empresa planeja ampliar o alcance do público envolvido na socialização do PAEBM. O objetivo é oferecer informações claras e atrativas, capazes de engajar e captar o interesse de pessoas de todas as idades. “Buscamos sempre incentivar a participação do maior número de pessoas possível para que tirem dúvidas e compreendam todo o processo de segurança. Também realizamos seminários presenciais ao longo do ano e, em breve, voltaremos às comunidades para conscientizar crianças e adolescentes, levando ainda mais informações para toda a comunidade”, completou.

Claudia Belchior, gerente de Relações Comunitárias e Responsabilidade Social Corporativa da MRN, destacou a relevância do PAEBM para as comunidades. "Simulados como este que realizamos possuem grande importância para a tranquilidade dos moradores que vivem próximos às operações da MRN. Com a participação da comunidade e de órgãos de segurança, fortalecemos a confiança mútua e o compromisso da MRN com a segurança de todos", ressaltou.

Reforço na segurança

A MRN dispõe de uma cartilha sobre Barragens e Reservatórios de Rejeito, na qual é possível conhecer a função dessas estruturas e as tecnologias utilizadas pela empresa para o monitoramento realizado 24 horas por dia. Os dados de inspeção, monitoramento, operação e manutenção são analisados constantemente por uma empresa contratada para a Engenharia de Registros (EdR) e pela MRN, conforme as recomendações das Resoluções ANM nº 95/2022 e 130/2023 e do GISTM (Global Industry Standard on Tailings Management – Padrão Global da Indústria sobre a Gestão de Rejeitos). A empresa reforça que os demais aspectos relacionados ao cumprimento da legislação, como a Avaliação de Conformidade e Operacionalidade (ACO) do PAEBM e a emissão da Declaração de Conformidade e Operacionalidade (DCO), estão atualizados e favoráveis à operação. Da mesma forma, as emissões das Declarações de Condição de Estabilidade para todas as estruturas seguem as especificações da Resolução ANM nº 95, de 7 de fevereiro de 2022, com alterações da Resolução ANM nº 130/2023 e Resolução ANM nº 175/2024.

O PAEBM, como documento técnico, detalha as ações em potenciais emergências, incluindo estudos de simulação de rupturas dos reservatórios e barragens da MRN, além de definir as Zonas de Autossalvamento. Essas áreas indicam locais para evacuação imediata em caso de emergência, seguindo as orientações da Gerência de Barragens, da Defesa Civil e de auditoria externa.

FONTE: Comunicação/MRN