Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Óbidos toma posse

A Comissão do Processo Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) de Óbidos, realizou na manhã desta quinta-feira (28) no Centro de Integração dos Conselhos (CIC), a cerimônia de posse dos novos conselheiros. O evento marcou o início de um novo ciclo de trabalho e dedicação para a inclusão e garantia dos direitos das pessoas com deficiência que residem no município.

A solenidade contou com a presença de secretários municipais, representantes de entidades governamentais e organizações da sociedade civil. Os novos conselheiros, escolhidos por meio do processo eleitoral, assumiram os cargos com o compromisso de lutar pela igualdade e pela acessibilidade das pessoas com deficiência.

A entidade que tem caráter consultivo e deliberativo é composta por 20 membros titulares e suplentes, que representam uma diversidade de organizações e instituições. Esses conselheiros têm a responsabilidade auxiliar na promoção de políticas públicas inclusivas, monitorar a implementação de leis e programas relacionados à acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência.

Durante o evento de posse, os novos conselheiros receberam orientações sobre responsabilidades e deveres, além de informações sobre as políticas municipais de inclusão. Eles também tiveram a oportunidade de se conhecer melhor e discutir estratégias para enfrentar os desafios que ainda existem na cidade.

A pedagoga Elizineia Andrade, presidente do novo conselho, lembrou que a entidade estava desativada desde 2019 e que a reativação do conselho atende ao pedido feito pelo Governo do Pará durante a conferência estadual.

“Hoje, a posse tem uma grande importância para o nosso município. Nós conseguimos ativá-lo e vamos contribuir de fato para garantir os direitos das pessoas com deficiência da nossa cidade”, ressaltou Elzineia.

Dona Ana Cristina Cantuário, portadora de deficiência, prestigiou o evento de posse e parabenizou a gestão municipal pelo compromisso em reativar o conselho.

“A partir de agora a cidade de Óbidos está mais preparada para promover a inclusão e promover mudanças significativas na vida das pessoas com deficiência. Gostaria de parabenizar todos os envolvidos nesse processo”, agradeceu.

Na oportunidade, logo após a posse dos novos membros, foi realizada a eleição da mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A iniciativa teve como objetivo dar celeridade e qualificar ainda mais a atuação da entidade na rede de proteção e direitos das pessoas com deficiência.

Com essa nova formação, o CMDPD ficou assim definido:

Entidades governamentais

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Maria Gerciley Amoedo do Amaral – Titular e Aldanete dos Santos Farias Viana- Suplente

Secretaria Municipal de Educação: Eliana Araújo Mendes – Titular e Carmen Lúcia Imbelloni Couto – Suplente

Secretaria Municipal de Saúde: Carla Criscia Ferreira Mousinho Brasil – Titular e Dariana Siqueira Marinho Pinto – Suplente

Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura: Fabiana de Siqueira Nunes – Titular e Vanessa Gomes de Souza Sarrazin – Suplente

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Juventina de Oliveira Vieira – Titular e Junisson do Amaral Rodrigues – Suplente

Entidades não governamentais

Associação das Pessoas com Deficiência de Óbidos: Maria Selma de Siqueira Correa – Titular e Idenice Silva dos Santos – Suplente

Associação Beneficente Fonte de Água Renascer: Pablo Victor Caldeira Soares – Titular eRosa Barroso Cardoso – Suplente

Associação Moto Óbidos: Lucilene Farias Vinhote – Titular e Thiago Cerdeira da Silva Cardoso – Suplente

Associação de Apoio ao Meio Ambiente e à Vida: Ana Iza Bentes da Silva Carvalho – Titular e Concilia Maria Soares da Rocha – Suplente

Associação Comunitária do Bairro do Perpétuo Socorro: José Maria de Jesus Viana – Titular e Maria de Sousa Batista – Suplente.

Por: Rangel Pessoa/ ASCOM-PMO – Fotos Odirlei Santos