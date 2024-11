SANTARÉM: Trigésima Caminhada de Fé com Maria já é neste final de semana

Acontece neste final de semana, 30 de novembro e 1 de dezembro, a trigésima Caminhada de Fé com Maria. A programação iniciou na terça-feira com a celebração de envio das equipes de serviço e apresentação do manto e do terço que adornam a imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição.

Na quinta-feira, 28, será realizada a trasladação da imagem de Santarém para Mojuí dos Campos. A saída será às 17h da frente da Igreja de Nossa Senhora de Aparecida.

Na sexta-feira (29), em Mojuí dos Campos, será a entrega da Medalha da Caminhada, concedida pela Câmara de Vereadores de Mojuí à pessoas que se dedicaram ou que se dedicaram às atividades da CAFEM. A solenidade inicia às 9h.

No sábado (30), a partir das 14h começam a sair os ônibus para o município de Mojuí. A saída será da frente da Igreja Nossa Senhora de Aparecida. A passagem, a exemplo do ano passado, será de R$ 13,00 (treze reais). A responsabilidade pelo transporte é da Secretaria de Mobilidade e trânsito (SMT) com o apoio da Polícia Militar e Coordenação da Caminhada de Fé com Maria.

No dia 30 a partir das 15h, no campo Nogueirão, em Mojuí dos Campos, acontece o Show de bandas locais, seguida da celebração de Envio dos caminhantes.

Por conta da grande quantidade de fumaça por que passa a região, a orientação é caminhar com roupas leves, beber muita água.

FONTE: Ascom/Cafem