Live da Caridade arrecada mais de 125 mil reais para a Santa Casa de Óbidos

Nesta terça-feira, dia 03, a prestação de conta da Live da Caridade, evento que ocorreu no dia 30 de novembro, revelou um resultado impressionante: mais de 125 mil reais arrecadados em prol da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos (Hospital Dom Floriano). A ação beneficente, que mobilizou a solidariedade da comunidade obidense e amigos, destinou integralmente os recursos arrecadados para a manutenção do hospital, que desempenha um papel essencial na saúde da população obidense.

A Live da Caridade reuniu os coordenadores do evento, Márcio Pinto e Lourdes, juntamente com Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, que gravaram um vídeo agradecendo as pessoas que participaram e contribuíram com a Santa Casa. O vídeo também apresentou os valores arrecadados no evento, que totalizaram R$ 125.731,60.

Veja o Vídeo:

A arrecadação destes recursos é fundamental para a manutenção do hospital e para a continuidade dos serviços de saúde oferecidos à comunidade. A Santa Casa de Misericórdia de Óbidos é uma importante referência para a população local, e a Live da Caridade contribuiu significativamente para a manutenção dos serviços oferecidos.

Agradeceram a todos os que participaram e contribuíram para o sucesso da Live da Caridade, e que este resultado inspire outros a se juntarem à causa e a apoiarem a Santa Casa de Óbidos em suas atividades.

www.obidos.net.br - Com informações da Diocese de Óbidos