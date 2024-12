Agentes da Base Candiru, em Óbidos, apreendem mais de 18kg de entorpecentes em embarcação

Ação envolveu agentes da Base Fluvial Integrada Candiru, vinculada à Secretaria de Segurança Pública (Segup), juntamente com a Polícia Militar.

Agentes da Base Fluvial Integrada Candiru, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), juntamente com equipes da Polícia Militar da região de Óbidos, apreenderam 18,195kg de entorpecentes do tipo maconha em um ferryboat, na noite da terça-feira (3). A embarcação trafegava de Manaus (AM) com destino a Santarém, no oeste paraense. Com esta ação, em dois dias, já são quase 30kg de drogas apreendidas na região dos rios do Baixo Amazonas.

"Por duas noites seguidas as equipes que estão atuando na Base Candiru, em Óbidos, conseguiram, fazer a apreensão de mais uma carga de drogas oriunda da cidade de Manaus com destino a Santarém. Essas fiscalizações estão sendo fundamentais para que possamos conter e inibir a prática do crime nessa rota, que sabemos, ser utilizada para o tráfico de drogas no Pará", disse o secretário de Segurança Publica do Pará, em exercício, Luciano de Oliveira.

Abordagem - Durante uma fiscalização noturna, feita pelas equipes do agrupamento Fluvial e Militares da Base Candiru, foi realizada a abordagem à embarcação Ana Karolina II, um Ferryboat, saída de Manaus, no Amazonas, com destino a Santarém, no Pará. Os agentes, em uma ação de rotina, identificaram em um dos camarotes da embarcação, onde ficavam armazenadas as cargas, 12 tabletes de substâncias entorpecentes do tipo maconha, pesando no total, 18,195kg de drogas.

O material foi apreendido e levado para à Delegacia da Polícia Civil de Óbidos/PA para os procedimentos legais.

Produtividade - Na última segunda-feira (2), as equipes da Base Candiru, também realizaram a apreensão de mais de 10kg de drogas que vinha de Manaus, e trafegava pelo rio Amazonas, próximo à Base Integrada instalada às margens do estreito de Óbidos.

"Nossas equipes a estão atuando diuturnamente para garantir maior cobertura de rondas naquela região, com o objetivo de inibir e coibir o tráfego de embarcações com cargas de drogas, justamente, para evitar a entrada delas no nosso estado. Mais uma ação com resultado positivo para a segurança pública do Pará", destacou o diretor do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, Cel. PM, José Vilhena.

FONTE: Agência Pará