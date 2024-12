Prêmio Multishow 2024: Zaynara, Manu e Viviane Batidão levam o Estado do Pará ao Topo

Na noite de terça-feira, dia 03, o Pará conquistou o destaque no Prêmio Multishow 2024, com as cantoras Zaynara, Manu e Viviane Batidão levando os prêmios em suas categorias. Essa vitória é um testemunho do talento e da potência da música paraense, que conquistou o Brasil e colocou o estado como um dos principais nomes da cena musical nacional.

Zaynara, a jovem cantora de Cametá, foi eleita a Revelação do Ano, com sua autenticidade e talento conquistando o coração do Brasil. Com parcerias de peso, como Pabllo Vittar e Joelma, Zainara mostrou que o Pará tem o potencial de liderar a cena musical.

Manu Batidão, por sua vez, venceu na categoria Brega do Ano com a música "Daqui Pra Sempre", em parceria com Simone Mendes. Essa música foi um sucesso que alcançou o topo da Billboard Brasil Hot 100 e trouxe o ritmo paraense ao reconhecimento nacional.

Viviane Batidão, a rainha do tecnomelody, também conquistou o prêmio na categoria Brasil, provando que a música que nasce em Santa Izabel fala para o mundo. Seu trabalho mantém viva a essência do tecnomelody, um dos maiores patrimônios culturais do Pará.

Essa vitória é um orgulho para o Pará e um reconhecimento ao talento e ao esforço das cantoras que levaram a música paraense ao topo.

www.obidos.net.br - Informações MultiShow