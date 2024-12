Seduc inicia período de rematrícula na rede estadual de ensino paraense

O prazo irá até o dia 11 de dezembro para os interessados em continuar na mesma unidade escolar.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), iniciou o período de rematrícula dos estudantes para o ano letivo de 2025. O prazo irá até o dia 11 de dezembro para os interessados em continuar na mesma unidade escolar.

A rematrícula escolar é o processo de renovação da matrícula de um estudante para o ano letivo seguinte. Pais e responsáveis devem confirmar aos gestores a permanência do estudante na escola, na secretaria da unidade escolar de interesse.

"Estamos a poucos dias da conclusão do ano letivo de 2024 nas nossas escolas estaduais. Esse que tem sido um ano histórico para a educação paraense, culminando em uma série de resultados excepcionais que colocam o Pará em destaque nacional, como o salto no Ideb da 26ª para a 6ª posição no ranking nacional, o maior crescimento na história do índice no Brasil. Para iniciarmos 2025 com o pé direito, prontos para ainda mais avanços, nossos estudantes e famílias iniciam nesta semana a etapa de rematrícula na rede estadual. No dia 23 de dezembro será a vez dos novos estudantes - aqueles que vêm das redes municipais de ensino, federal ou privada -, por um sistema unificado e 100% remoto, dando maior conforto e celeridade para as famílias. Seguimos juntos por uma educação paraense de excelência", disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Novos estudantes - Já para os novos estudantes, a matrícula para 2025 poderá ser feita no período de 23 de dezembro a 11 de janeiro, de forma totalmente on-line, através do site da Seduc.

Calendário Escolar 2025 - Uma das medidas tomadas pelo Governo do Estado visando à realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em Belém, em 2025, está a concessão, em 2025, de férias escolares para os estudantes das redes públicas estadual, municipais e privadas de Belém, Ananindeua e Marituba em dois períodos: o primeiro, de 30 de junho a 13 de julho, e o segundo entre os dias 5 e 21 de novembro. Os demais 141 municípios paraenses, que não serão afetados pela realização da COP 30 em Belém, seguirão um calendário diferente, com férias entre os dias 1º e 30 de julho.

Nos dois casos, o Governo do Pará estabelece um ano escolar com início em 27 de janeiro e encerramento em 23 de dezembro, garantindo 200 dias letivos para todos os estudantes do Estado, sem nenhum prejuízo ao conteúdo educacional.

