Anatel autoriza o sinal 5G em todos os municípios do Brasil

A partir desta segunda-feira (2), as operadoras de telefonia estão autorizadas a instalar a tecnologia 5G em todos os 5.570 municípios do Brasil. A liberação do sinal foi possível após a conclusão do processo de “limpeza” da faixa de frequência de 3,5 gigahertz (GHz), realizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em parceria com a Entidade Administradora da Faixa (EAF).

Essa faixa de frequência, anteriormente usada por serviços de radiodifusão e televisão aberta via satélite na Banda C, agora está totalmente disponível para o 5G. O processo envolveu a migração de 1.482 estações satelitais profissionais para outras faixas, a instalação de filtros em antenas parabólicas para minimizar interferências, e a distribuição de cerca de 4,3 milhões de kits de conversão gratuitos para famílias de baixa renda inscritas em programas sociais.

A “limpeza” da faixa foi concluída no último dia 26 de setembro e, na segunda-feira (2), o sinal foi liberado oficialmente em todo o país. O último estágio do processo ocorreu em 190 municípios da Bahia, marcando a conclusão antecipada do cronograma em 14 meses.

Cronograma de Expansão

Embora as operadoras possam começar a ativar o 5G em qualquer município a partir de agora, o edital do leilão da tecnologia prevê que o sinal esteja disponível em todos os municípios brasileiros até 2029.

Benefícios para a População

Os beneficiários de programas sociais do governo que dependem de parabólicas tradicionais para o acesso à TV aberta podem agendar a instalação gratuita de kits de conversão pelo telefone 0800-729-2404 ou pelo site oficial da EAF.

A chegada do 5G promete revolucionar a conectividade no Brasil, oferecendo maior velocidade, menor latência e suporte para tecnologias avançadas como a Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial.

Essa iniciativa segue o modelo utilizado na migração para o 4G, que também envolveu a distribuição gratuita de equipamentos para garantir acesso digital às populações mais vulneráveis. A ativação do 5G marca mais um passo rumo à modernização da infraestrutura tecnológica do país.

