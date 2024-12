Diocese de Óbidos promove palestras educativas na comunidade Arapucu

A Diocese de Óbidos, por meio da Associação Beneficente Emaús e do projeto “A Força das Mulheres e Crianças da Amazônia”, realizou, em parceria com a Associação de Mulheres Trabalhadoras do Município de Óbidos (AMTMO), uma série de palestras educativas na comunidade Arapucu, zona rural de Óbidos.

As atividades, parte do Eixo II do projeto, voltado à educação, abordaram os temas: “Gravidez na Adolescência”, “Prevenção ao Uso de Drogas” e “Conhecendo a Lei Maria da Penha”. O objetivo foi promover a conscientização, a cidadania e a formação intelectual de jovens, mulheres e crianças da região, estimulando a reflexão sobre questões essenciais para o desenvolvimento pessoal e social.

A AMTMO, por meio do projeto Semente Pauxis, também desempenha um papel fundamental na transformação da realidade de cerca de 100 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. Suas iniciativas incluem práticas esportivas, artes marciais, atividades de lazer e debates sobre valores familiares, disciplina e respeito.

Durante a ação em Arapucu, as palestras foram direcionadas a jovens, pais e professores, criando um ambiente dinâmico e participativo. Ao final, um momento de confraternização reforçou o compromisso das entidades envolvidas em expandir suas atividades na comunidade, incluindo a continuidade das aulas de artes marciais no Clíper Comunitário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

O projeto “A Força das Mulheres e Crianças da Amazônia”, liderado pelo Bispo Diocesano Dom Bernardo Johannes, busca fortalecer mulheres e crianças da região, oferecendo suporte em saúde, educação, geração de renda e ações de sustentabilidade. Além de resgatar a autoestima, a iniciativa visa interromper ciclos de vulnerabilidade, promovendo um futuro mais digno para os participantes.

Essa parceria entre a Diocese de Óbidos e a AMTMO demonstra como a união de esforços pode transformar comunidades, fortalecendo valores e assegurando direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

