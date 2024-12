MANAUS: Barco Hospital São João XXIII é entregue e reforçará assistência médica no interior do Amazonas

A embarcação dispõe de espaço para duas ambulanchas que darão apoio nas expedições, além de possíveis encaminhamentos de urgência para alta complexidade, quando necessário.

Foi entregue neste sábado (7), o Barco Hospital São João XXIII, moderna estrutura que reforçará a assistência médica para comunidades do interior. A embarcação é uma parceria entre a Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, Governo do Amazonas e Ministério Público do Trabalho da 11ª Região (MPT-AM) e outros órgãos. As expedições da embarcação serão definidas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). A expectativa é realizar duas expedições por mês, cada uma com duração de sete dias. A primeira será na próxima semana, do dia 11 a 14 de dezembro, e vai percorrer comunidades do município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital do Amazonas).

O projeto envolve os trabalhos do Governo do Amazonas, Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus e MPT-AM, além do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outras instituições. As autoridades participaram da cerimônia de inauguração do hospital no Centro de Manaus, com a presença de deputados estaduais, representantes de entidades, do judiciário, da Igreja Católica e do Governo do Amazonas, incluindo o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner; Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernado; Frei Francisco, daFraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, e o ministro e corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell.

Estrutura física

Com quatro andares, equipamentos de ponta e estrutura hospitalar completa, o São João XXIII dispõe de 14 leitos, sendo dez de internação e quatro para recuperação pós-anestésica. O local conta com salas de cirurgia equipadas para oftalmologia, videocirurgia, ultrassom, mamografia, raio-X, eletrocardiograma, posto de enfermagem, farmácia, sala de coleta e triagem. No barco, há também as áreas comuns, como banheiros, elevador, cozinha, camarotes e salas administrativas. A embarcação dispõe, ainda, de espaço para duas ambulanchas que darão apoio nas expedições, além de possíveis encaminhamentos de urgência para alta complexidade, quando necessário. Mais de 80 profissionais de saúde voluntários serão alojados para atender os pacientes com uma previsão de atendimento de 200 pessoas por dia.

Fraternidade

O Barco Hospital São João XXIII é a terceira unidade da Fraternidade Lar São Francisco na Providência de Deus. As outras duas estão sediadas em Óbidos, no Pará, atendendo comunidades ribeirinhas do estado. O atendimento está previsto para alcançar todas as calhas do Amazonas. O projeto foi criado, em 2020, pela Fraternidade São Francisco de Assis, a qual possui mais de 70 obras em benefício de grupos em situação de vulnerabilidade social por todo o Brasil. O barco que atenderá o Amazonas prestará os mesmos serviços de saúde preventivos, laboratoriais, ambulatoriais e até cirúrgicos, além de serviços odontológicos voltados exclusivamente para as populações indígenas e ribeirinhas do Amazonas.

