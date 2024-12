Casal com 26,3 quilos de drogras é detido na base fluvial de Carandiru, em Óbidos

Eles vinham de Manaus em um ferryboat, transportavam a droga nas malas e viajavam com duas crianças, que foram entregues ao Conselho Tutelar.

Na noite do ultimo sábado, 7, uma equipe da Base Integrada Fluvial 'Candiru' deteve um casal que se deslocava em uma embarcação com destino a Santarém, com 21 tabletes de substância do tipo maconha. O homem e a mulher foram detidos, ele foi preso em flagrante e ela foi liberada da prisão porque está grávida, mas responderá ao inquérito em liberdade.

A ação evidencia o êxito do trabalho de fiscalização em embarcações nos rios do Pará, com resultados significativos no combate ao narcotráfico.

A apreensão e as prisões foram feitas por agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), que faziam abordagem de rotina, com um grupamento da Polícia Militar, ao ferryboat 'Golfinho do Mar II', que vinha de Manaus, capital amazonense. Na vistoria em uma das suítes, o casal abordado transportava nas malas aproximadamente 26,346 kg de maconha. O casal viajava com duas crianças, que foram encaminhadas ao Conselho Tutelar de Óbidos. O casal e os entorpecentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Óbidos para depoimento e os procedimentos legais cabíveis.

A ação soma-se a outras de combate e desarticulação do tráfico de drogas, realizada pela estratégia das bases integradas fluviais, aponta o secretário de Segurança Pública em exercício, Luciano de Oliveira.

"O combate ao narcotráfico nos rios do Pará é uma prioridade para o nosso governo. Para garantir a segurança e o desenvolvimento da região, estamos investindo em bases fluviais estratégicas, aumentando a presença policial e realizando operações que resultam em apreensões significativas de drogas. Essas ações têm um impacto direto na redução do crime e na melhoria da qualidade de vida da população", afirmou.

Fortalecimento - A Base Fluvial 'Candiru', em Óbidos, no Baixo Amazonas, é um dos investimentos estratégicos do Governo do Estado para o fortalecimento da malha fluvial. Ela está localizada em uma das principais rotas do contrabando e do tráfico de drogas no Estado e na Amazônia, onde toda embarcação pode ser parada e fiscalizada.

O diretor do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), Coronel PM José Vilhena, destaca a

ostensividade do policiamento nos rios da região a partir da estratégia das bases fluviais.

"Este ano estamos conseguindo produzir feitos importantes no que tange à segurança dos rios do nosso estado. Essa é mais uma apreensão que executamos, com objetivo de inibir e coibir os crimes de tráfico de drogas na região do rio Amazonas, dentro do território paraense. Demonstra o quanto o trabalho executado pelo Gflu vem sendo importante e o quanto as estratégias de segurança fluvial desenvolvidas pelo estado têm sido de suma importância para combater o tráfico de drogas na região fluvial do Pará", disse.

FONTE: Agência Pará