Festividade de Nossa Senhora da Conceição encerra com procissão, missa e show em Santarém

Neste domingo (8), a Arquidiocese de Santarém celebrou o encerramento das festividades em honra à sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição, com uma programação repleta de momentos de fé, tradição e confraternização. O evento marca uma das maiores celebrações religiosas do oeste do Pará, unindo milhares de fiéis em demonstrações de devoção.

O dia iniciou com a Missa Solene às 8h, presidida por Dom José Albuquerque, Bispo da Diocese de Parintins, na Catedral Metropolitana. A celebração também marcou a chegada da 41ª Romaria da Baixa da Onça, um dos destaques da programação, que reuniu centenas de romeiros.

Ainda pela manhã, o Parque de Exposições Alacid Nunes foi palco do tradicional Leilão do Círio, onde foram leiloados diversos animais, como bovinos, bubalinos, equinos, entre outros. Além disso, a venda de almoço atraiu participantes e ajudou na arrecadação de recursos para as atividades paroquiais.

Às 18h, a tradicional procissão de encerramento saiu de frente à Catedral, percorrendo várias ruas da cidade. O cortejo de fiéis culminou no elevado da Praça da Catedral, onde foi celebrada a Santa Missa de encerramento. A celebração foi presidida pelo Arcebispo de Santarém, Dom Irineu Roman, CSJ, e concelebrada por Dom José Albuquerque e padres da Arquidiocese.

Após a missa, o cantor Gilvandro Costa animou o público com sua apresentação no Arraial da Conceição, encerrando a festividade com momentos de confraternização e fé. A programação finalizou com queima de fogos, iluminando o céu de Santarém e marcando o fim das celebrações em honra à Imaculada Conceição em 2024.

A Festividade de Nossa Senhora da Conceição é um dos eventos religiosos mais importantes da região, destacando a devoção e a cultura local, além de fortalecer os laços da comunidade em torno da fé cristã.

Galeria de Fotos....



www.obidos.ent.br - Com informações da Arquidiocese de Santarém – Fotos de Oleber Bentes.