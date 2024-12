UFOPA oferece vagas para Medicina no Processo Seletivo Regular com inscrições gratuitas

As inscrições para o Processo Seletivo Regular (PSR) acontece no período de 9 de dezembro de 2024 a 17 de janeiro de 2025.

Estão abertas de 9 de dezembro de 2024 a 17 de janeiro de 2025 as inscrições para o Processo Seletivo Regular (PSR) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Neste ano, serão ofertadas 1.520 vagas, sendo 1.204 nos cursos do Campus Santarém, 36 vagas no Campus Óbidos, 36 nos do Campus Alenquer, 72 vagas nos do Campus Monte Alegre, 64 nos cursos do Campus Oriximiná, 36 vagas em Itaituba e 72 nos cursos do Campus Juruti.

As inscrições são gratuitas, e podem se inscrever candidatos que se submeteram ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em uma das edições de 2021 a 2024. Neste ano, o PSR oferta dois cursos novos: Medicina, no Campus Santarém, e Agronomia, em Monte Alegre, cada um com 40 vagas.

Bônus regional – Este ano a Ufopa ainda traz mais uma novidade no PSR, o "bônus regional". Segundo a reitora da universidade, Aldenize Xavier, trata-se de uma bonificação de 20% nas notas do processo seletivo de quem cursou todo o ensino médio em escolas da área de abrangência da Ufopa. “Nosso objetivo é fortalecer a formação local e assim fixar esses profissionais na nossa região Oeste do Pará”. O bônus foi aprovado na reunião do Conselho Superior da Ufopa (Consun) em 27 de novembro de 2024.

Do total de 1.520 vagas ofertadas, a Ufopa reservará 760 para o sistema de ingresso por meio de cotas sociais, a serem preenchidas conforme critérios estabelecidos pela legislação: Lei nº 12.711/2012, Lei nº 13.409/2016, Lei nº 13.723/2023 e Lei nº 14.945/2024, além da Portaria Normativa nº 18/2012-MEC, alterada pela Portaria Normativa nº 2.027/2023-MEC.

