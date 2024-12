ÓBIDOS: Escola São José recebe instrumentos musicais para sua Banda

A Escola Estadual São José, localizada no município de Óbidos, celebrou a chegada de 67 instrumentos musicais adquiridos através do programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A iniciativa tem fortalecido o Projeto de Música da escola, beneficiando diretamente a Banda Musical São José, composta por 65 integrantes, entre estudantes do Ensino Médio, ex-alunos e colaboradores.

Entre os instrumentos adquiridos estão cinco caixas de marcha, cinco bumbos, cinco saxofones altos, cinco clarinetes, um bombardino, um saxofone tenor e diversas palhetas, ampliando significativamente o acervo musical da banda. Mateus Siqueira, aluno da 2ª série, destacou a importância dos novos instrumentos para o desenvolvimento do grupo. "Agora podemos aprender e tocar novos instrumentos. Para mim, é uma oportunidade de crescer musicalmente, migrando do surdo para o bumbo", disse o jovem, que participa da banda há seis anos.

Além de fomentar a cultura musical, os recursos do Prodep têm transformado a infraestrutura da escola. Em 2023, a unidade recebeu R$ 171.583,34, e neste ano, foram R$ 313.701,76, somando investimentos que contemplaram desde a aquisição de materiais tecnológicos e esportivos até a climatização completa das salas de aula, com a instalação de 27 centrais de ar. A vice-diretora administrativa, Josélia Alves, explicou que as ações foram priorizadas conforme as necessidades mais urgentes da escola, incluindo iniciativas voltadas à sustentabilidade, como melhorias na horta e no jardim.

O Prodep, lançado em 2023, já destinou mais de R$ 87 milhões para escolas em todo o Pará, promovendo autonomia e protagonismo nas decisões escolares. "É gratificante ver as escolas investindo em projetos como clubes de música, que são ferramentas pedagógicas excepcionais para o desenvolvimento dos alunos", ressaltou Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação.

A Banda Musical São José se consolida como um exemplo de como a cultura pode transformar o ambiente escolar, fortalecendo o vínculo dos estudantes com a educação e a arte. A iniciativa reflete o compromisso da Seduc em garantir um ensino de qualidade, alinhado às demandas e especificidades locais.

www.obidos.net.br Com informações e fotos Agência Pa