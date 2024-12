ÓBIDOS: Obidenses Recebem o Sacramento da Crisma na Catedral de Sant’Ana

Neste final de semana, a Catedral de Sant’Ana foi palco de uma emocionante celebração, onde 18 católicos obidenses da Comunidade de Santa Maria receberam o Sacramento da Crisma. A cerimônia foi presidida pelo Pároco Adalberto Santos, com o auxílio do Padre Gabriel, reunindo familiares, amigos e fiéis católicos em um momento de fé e renovação espiritual.

Durante a homilia, o celebrante destacou a importância do papel desempenhado pelos catequistas André Alfaia e Jane Carvalho, agradecendo pelo empenho e dedicação que culminaram nesta celebração significativa. “Esse trabalho é fruto de um esforço comunitário e de uma caminhada de fé que hoje se concretiza neste sacramento”, afirmou o Pároco.

A celebração marcou um momento especial na vida dos crismados, que agora contam com a presença mais plena do Espírito Santo em seus corações. Para os crimados, este sacramento representa não apenas um compromisso com a vida cristã, mas também um chamado para testemunhar e servir ao próximo.

A emoção tomou conta da Catedral, reforçando o papel da comunidade como um alicerce para a vida espiritual de seus membros. Que as pessoas crismadas sejam luzes em seus caminhos, propagando a mensagem de amor, esperança e a Palavra de Jesus por onde passarem.

A celebração da Crisma reforça o compromisso da Igreja em Óbidos em formar cristãos comprometidos com os valores do Evangelho, promovendo ações que integrem fé e vida em comunidade.

Galeria de Fotos....



