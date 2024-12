Alcoa Juruti é eleita pela terceira vez consecutiva uma das melhores empresas para trabalhar no Norte do país segundo o GPTW

Reconhecimento reforça o compromisso da empresa como marca empregadora de excelência na região Norte

Belém, dezembro de 2024 – Alcoa Juruti ganha destaque entre as melhores empresas para trabalhar no Norte do país, pelo terceiro ano consecutivo, segundo o ranking do Great Place to Work (GPTW). A pesquisa avalia clima, ambiente de trabalho e gestão de pessoas. O reconhecimento reforça o comprometimento da empresa com a valorização de seus funcionários, respeito às diversidades e com a construção de um ambiente inclusivo, saudável, inspirador e que impacta positivamente os funcionários.

A cerimônia de premiação aconteceu em Manaus (AM), reunindo organizações que se destacam por práticas de excelência na gestão de pessoas. O prêmio reflete os esforços contínuos da Alcoa em proporcionar bem-estar, desenvolvimento e engajamento aos seus times na Amazônia paraense.

“Esse reconhecimento reflete nosso compromisso em colocar as pessoas no centro do que fazemos. A premiação é resultado do envolvimento coletivo em construir um ambiente de trabalho inclusivo, saudável e inspirador, que valorize cada colaborador e promova seu desenvolvimento. Estamos motivados a continuar impactando positivamente a vida das pessoas e a região onde atuamos”, declara Marciély Brito, Analista de Recursos Humanos da Alcoa Juruti.

O selo Great Place to Work reafirma o papel da Alcoa como marca empregadora de excelência na região Norte.

Sobre a Alcoa Juruti

Fundada em 2009 no oeste do estado do Pará, na Floresta Amazônica, a mina de Juruti possui uma reserva potencial de bauxita de 700 milhões de toneladas. Sua capacidade operacional atual é de 7,5 milhões de toneladas por ano de bauxita de alta qualidade.

A unidade é composta por plantas de britagem e lavagem, lagoas de rejeitos e pátios de estocagem de minério. Já a frota ferroviária conta com quatro locomotivas, com um total de 81 vagões de 80 toneladas de capacidade cada, que fazem o transporte de minério até o porto.

Para integrar a operação às comunidades, a Alcoa promove voluntariamente ações sociais para o fortalecimento da infraestrutura, mão de obra e negócios locais. A empresa já investiu até o momento, tanto em áreas urbanas quanto rurais, mais de R$ 81 milhões em iniciativas relacionadas à saúde, educação, segurança pública e assistência social, por exemplo. Atualmente a unidade conta com 2.772 colaboradores.

Fonte: Comunicação/ALCOA