Óbidos celebra pela primeira vez a conquista do Selo Unicef

Municípios paraenses receberam reconhecimento por se destacarem no fortalecimento de políticas públicas para crianças e adolescentes.

O município de Óbidos, localizado no oeste do Pará, recebeu pela primeira vez o Selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em reconhecimento aos avanços na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, durante cerimônia realizada na tarde de terça-feira (10) no auditório Nathanael Farias Leitão, que fica na sede do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), no bairro Cidade Velha em Belém do Pará.

Com a inscrição do município para participar do ciclo 2021/2024 do Selo, esta foi a quarta tentativa em busca da certificação, uma espera que já durava 16 anos, por isso uma comitiva liderada pelo prefeito Jaime Silva e a primeira-dama, Alice Silva, esteve presente no evento regional para representar Óbidos na entrega do reconhecimento.

Entre os 28 municípios paraenses que receberam o reconhecimento, Óbidos, Santarém e Terra Santa foram os únicos da região oeste, motivo de orgulho para o prefeito Jaime Silva, que lembrou do envolvimento de todos os órgãos municipais nessa conquista inédita.

“Graças a Deus, nesse ano, através de um trabalho com mais experiência, com uma equipe melhor estruturada, com os serviços no nosso município acontecendo a contento nas áreas de saúde, educação e saúde, nós conquistamos esse prêmio que para nós é muito importante. Nós priorizamos tratar melhor as nossas crianças, os nossos adolescentes porque eles são o nosso futuro. Estou muito feliz e muito agradecido por esse prêmio que é de todo o povo obidense, de todos os nossos funcionários, pela dedicação, pelo carinho que tem tido com as nossas crianças e adolescentes”, agradeceu o prefeito Jaime.

“É um momento histórico para o município de Óbidos. É um momento muito importante para que a gente consiga dar respostas à comunidade obidense sobre os trabalhos que desenvolvemos nos últimos quatro anos. Oportunidade para a gente agradecer a cada comunidade, cada instituição, seja nas áreas de saúde, educação e assistência, que contribuíram para este momento”, lembrou Ítalo Souza, articulador da Comissão Intersetorial Pró Selo Unicef de Óbidos.

Resultados sistêmicos

Os resultados sistêmicos são um conceito do Selo UNICEF que se refere a um conjunto de 17 indicadores que os municípios devem cumprir para receber o selo, Óbidos atendeu a critérios que elevaram significativamente as políticas de assistência quando assumiu o compromisso com a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Ao longo das atividades do ciclo 2021/2024 do Selo, o município fortaleceu as políticas públicas, implementando diversas ações para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento integral das crianças. Foram firmadas parcerias estratégicas, como a colaboração entre diferentes setores, fundamental para alcançar os objetivos propostos.

Quando o assunto são os indicadores sociais, são destaques na área da saúde a melhora nos índices de vacinação, redução da mortalidade infantil e acesso aos serviços de saúde. Na educação, foi constatada a diminuição do abandono escolar, o aumento da frequência escolar e a melhoria da qualidade do ensino. A Rede de Proteção de Óbidos fortaleceu os sistemas de proteção à criança e ao adolescente, com foco no combate à violência e à exploração.

“Óbidos ganhou o Selo e ganhou toda a população obidense, em especial as nossas crianças e adolescentes, graças ao empenho de toda a nossa equipe intersetorial. Trabalhamos em conjunto com a secretaria de saúde, de educação, que foram super importantes nesse processo, no caso da educação, no trabalho junto aos professores, a saúde com a execução das atividades e projetos que ajudaram a melhorar os nossos indicadores sociais. Nossas equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social foram incansáveis. Óbidos se uniu para essa conquista”, ressaltou Aldanete Farias, secretária de Desenvolvimento Social.

A comitiva obidense recebeu o Selo e os certificados do Unicef da primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, que participou do evento ao lado de representantes do UNicef Brasil, de instituições e órgãos parceiros.

“Um momento único para Óbidos. Esse trabalho e os avanços nas nossas políticas públicas já podem ser percebidos por crianças e adolescentes na cidade e no interior. A gestão do prefeito Jaime Silva sempre teve essa visão e hoje, estamos colhendo os frutos desse trabalho que exige dedicação das nossas secretarias, investimento e perseverança”, disse a primeira-dama Alice Silva.

Representaram Óbidos na cerimônia de entrega do Selo Unicef, a jovem Sara dos Santos, representante do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes de Óbidos; Elison Santos, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Ítalo Souza, articulador da Comissão Intersetorial Pró Selo Unicef de Óbidos; Aldanete Farias, secretária de Desenvolvimento Social; a primeira-dama de Óbidos, Alice Silva e o prefeito Jaime Silva.

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO