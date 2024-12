Prefeito, Vice e Vereadores eleitos em Óbidos são diplomados para a gestão 2025-2028

Em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, na Câmara de Vereadores do município de Óbidos, o prefeito Jaime Silva (MDB), o vice-prefeito Jalico Aquino (PL) e os 15 vereadores eleitos foram oficialmente diplomados.

O evento, conduzido pelo juiz eleitoral de Óbidos, Dr. Clemilton Salomão, contou com a presença, na mesa de honra, do promotor Bruno Fernandes, do presidente da OAB-Óbidos, Aucimário Santos, do presidente da CMO, Rylder Afonso, e do prefeito Jaime Silva. A cerimônia marcou o encerramento do processo eleitoral e o início de uma nova etapa política para a cidade.

Composição da mesa no evento de Diplomação.

Os eleitos, que assumirão seus mandatos no período de 2025 a 2028, receberam os diplomas das mãos do juiz eleitoral Dr. Clemilton Salomão e do promotor Bruno Fernandes. A entrega teve início pelos vereadores e vereadoras, que este ano a CMO volta a contar com presença feminina, e foi concluída com a diplomação do prefeito Jaime Silva e do vice-prefeito Jalico Aquino.

Diplomados

Prefeito: Jaime Silva (MDB)

Vice-prefeito: Jalico Aquino (PL)

Vereadores:

Lista completa dos 15 vereadores eleitos.

Expectativa para o novo mandato

A população de Óbidos espera que os eleitos cumpram os compromissos assumidos durante a campanha, trabalhando com seriedade, transparência e competência para o desenvolvimento do município. Projetos voltados para melhorias nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego são demandas recorrentes dos cidadãos, que aguardam com otimismo os primeiros passos da nova gestão.

A diplomação é uma etapa essencial do processo democrático, validando os votos dos eleitores e confirmando a aptidão dos escolhidos para assumirem os cargos públicos. Após a cerimônia, os eleitos aguardam a solenidade de posse, que oficializará o início do novo ciclo administrativo em janeiro de 2025.

Mais uma vez, a festa da democracia destacou a importância da participação popular na construção de um futuro melhor para Óbidos. Que este novo mandato seja marcado por avanços e conquistas para todas as comunidades do município.

Galeria de Fotos...



