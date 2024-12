ÓBIDOS: "Natal da Família Obidense" começa com o acender das luzes na Praça de Sant’Ana

ÓBIDOS, 19 de dezembro de 2024 – A magia do Natal tomou conta de Óbidos nesta quinta-feira (19), com o início do tradicional "Natal da Família Obidense", organizado pela Gestão Municipal. O evento, que acontecerá durante quatro dias, foi marcado pela inauguração da ornamentação natalina na Praça de Sant’Ana, transformada em um espetáculo de luzes e cores para encantar as famílias obidenses.

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Jaime Silva, da primeira-dama Alice Silva, do secretário de Cultura, Luiz Carlos, além de outros secretários municipais. A população compareceu em peso para prestigiar o evento, que já se consolidou como uma das celebrações mais aguardadas do ano em Óbidos.

O ponto alto da noite foi o emocionante acender das luzes, que iluminou a praça e destacou a beleza da majestosa Catedral de Sant’Ana ao fundo, criando um cenário deslumbrante e inesquecível.

Após a abertura oficial, o público foi agraciado com diversas apresentações artísticas, incluindo a Escola de Música Manoel Rodrigues, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CRAS 2, Banda de Música Maurício Hamoy, o emocionante Conto de Natal, de Sérgio de Andrade, o Grupo Nova Aliança e a apresentação musical de Foguinho e Tainá. Houve também a apresntação da placa do "O Boticário", sobre o Natal.

Programação continua com mais atrações

O "Natal da Família Obidense" segue nesta sexta-feira (20) com uma programação repleta de atrações, entre elas:

Meu Primeiro Natal, do CMEI Bom Pastor; Apresentação da Escola de Música Manoel Rodrigues; Performance da Igreja Assembleia de Deus; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CRAS 1; Espetáculo "Natal: O Nascimento do Salvador", da Paz Church Óbidos; Participação da Associação do Menino Jesus; Shows musicais com Adílio Cione e Brenda Dianná.

O evento promete continuar proporcionando momentos de alegria, confraternização e encantamento, fortalecendo os laços da comunidade obidense e celebrando o espírito natalino.

Galeria de Fotos....



