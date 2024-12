Confira a programação do Natal da Família Obidense que acontecerá na Praça de Sant’Ana

Entre os dias 19 e 22 de dezembro, acontecerá a terceira edição do projeto Natal da Família Obidense, promovido pela Prefeitura de Óbidos. Este ano, o evento será realizado na Praça de Sant’Ana, no centro da cidade, trazendo uma programação especial para celebrar o período natalino.

A abertura será na quinta-feira (19) com o acender das luzes, transformando a praça em um grande presépio e ponto de encontro para as famílias. A mudança do local, antes realizado na Praça da Cultura, busca proporcionar um ambiente mais acolhedor e preservar a ornamentação até o final do período natalino.

“Nosso objetivo é criar um clima especial para as famílias obidenses, com apresentações musicais, teatrais e a tradicional entrega de brinquedos”, destacou Luiz Carlos Gama Queiroz, secretário de Cultura e Turismo.

A entrega de brinquedos acontecerá no domingo (22), na Praça da Cultura, mediante tickets distribuídos previamente às famílias. As comunidades rurais também serão contempladas em outro momento.

A programação inclui ainda a exposição de presépios no Cliper de Sant’Ana, aberta de 19 de dezembro a 6 de janeiro de 2025. O Natal da Família Obidense promete ser um marco de confraternização e celebração na cidade.

Confira a programação do Natal da Família Obidense 2024

Quinta-feira (19 de dezembro)

19h30 – Acender das luzes na Praça de Sant’Ana

Apresentações: Escola de Música Manoel Rodrigues, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CRAS 2, Conto de Natal – Sérgio de Andrade, Grupo Nova Aliança, apresentação musical Foguinho e Tainá.

Sexta-feira (20 de dezembro) Praça de Sant’Ana

19h30 – Apresentações: Meu Primeiro Natal – CMEI Bom Pastor, Escola de Música Manoel Rodrigues, Igreja Assembleia de Deus, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CRAS 1, Natal: O Nascimento do Salvador – Paz Church Óbidos, Associação do Menino Jesus, apresentação musical Adílio Cione e Brenda Dianná.

Sábado (21 de dezembro) Praça de Sant’Ana

19h30 – Apresentações: Pequeno Príncipe – Escola Municipal Manuel Valente do Couto, apresentação dos alunos do 4º ano da Escola Municipal Inglês de Souza, Grupo Coração da Amazônia da Escola Estadual Profº. Maurício Hamoy, Apóstolos de Sant’Ana – Escola Estadual São José, declamação de poesia com a professora Carminha, momento de reflexão com Padre Adalberto.

Domingo (22 de dezembro) Praça da Cultura

17h30 – Entrega de presentes do projeto Natal da Família Obidense em frente à Casa de Cultura.

Sorteio de bicicletas e brincadeiras na Praça da Cultura.

Fonte: Comunicação/PMO