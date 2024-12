ÓBIDOS: Alunos da Escola Dom Floriano lançam livros pelo “Programa Superautor”

Por João Canto.

Óbidos, conhecida como berço de escritores consagrados como Inglês de Souza, José Veríssimo e tantos outros autores mais recentes, mantém viva sua tradição literária ao revelar uma nova geração de autores. Neste sábado, 21 de dezembro, alunos da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dom Floriano Loewenau, que tem como diretora a professora Maria Nerly Assunção, lançaram suas próprias obras pelo “Programa Superautor”, um projeto pedagógico que une letramento, criatividade e protagonismo infantil.

O evento, realizado no Ginásio de Esportes da escola, surpreendeu pela grandiosidade. O espaço, lotado por familiares, professores e convidados, refletia a importância do momento. A cada aluno chamado para autografar seu livro, a emoção se espalhava pela plateia. O sorriso nos rostos das crianças, o brilho nos olhos dos pais e o orgulho evidente dos professores tornaram o lançamento um marco na educação local.

O poder da educação na transformação social

O “Programa Superautor” é mais que uma atividade pedagógica. Ele transforma a experiência de aprendizagem ao permitir que os alunos se tornem autores de suas histórias. Cada etapa — da imaginação à escrita, da ilustração à publicação — foi cuidadosamente guiada por dez professores dedicados, que também envolveram as famílias no processo criativo.

Segundo uma das educadoras, o projeto não apenas desenvolveu habilidades técnicas, mas fortaleceu o vínculo entre alunos, professores e familiares. “Lembro-me das primeiras palavras que eles escreveram, das dúvidas que enfrentaram e do esforço em cada revisão. Hoje, ao ver o sonho deles materializado, sinto que nosso trabalho foi além da sala de aula; impactamos suas vidas de forma definitiva”, afirmou a professora.

O legado literário obidense em nova perspectiva

Óbidos tem um rico legado literário que agora se renova com a contribuição dos pequenos escritores. A cidade, que deu ao Brasil dois dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e uma Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO), que congrega em seu quadro muitos escritores, vê em projetos como o “Superautor” uma continuidade dessa tradição.

Para os alunos do 1º ao 5º ano envolvidos no projeto, a experiência vai além do aprendizado acadêmico. Ao se tornarem autores, eles não só desenvolvem a leitura e a escrita, mas também aprendem sobre autoestima, criatividade e o poder de dar voz às suas histórias.

Emoção e impacto para a comunidade

O evento também foi um símbolo de união. As famílias, ao lado da escola, celebraram a materialização dos sonhos das crianças. A parceria entre professores, pais e alunos resultou em um momento de pura inspiração. Cada livro autografado pelos pequenos superautores se tornou um testemunho do poder transformador da educação.

Um dos presentes resumiu o impacto do evento: “Foi como assistir ao desabrochar de um talento coletivo, um reflexo do cuidado que nossos antepassados obidenses tiveram ao construir uma base cultural tão sólida. Ver isso se renovar nas novas gerações é motivo de orgulho para toda a cidade.”

Um futuro promissor

O “Programa Superautor” provou que, com dedicação e incentivo, é possível transformar a educação em um verdadeiro agente de mudança. As crianças que participaram do projeto não apenas adquiriram novas habilidades, mas também experimentaram a realização de criar algo único.

Óbidos, com sua rica tradição literária, mostra que o talento para escrever continua vivo, cultivado nas salas de aula e nos corações dos pequenos autores que, com coragem e imaginação, seguem escrevendo um futuro brilhante para si mesmos e para a cidade.

Galeria de Fotos....

Professores do Projeto...

www.obidos.net.br - Por João Canto

Confira a obra, em PDF, escrita e ilustrada por João Rodrigo Cardoso dos Santos que foi lançada:

“Esse é um livro de um dos meus alunos que possui TEA (transtorno do espectro autista). Ele produziu uma história colocando-o como personagem. Ele adora coelhinhos de pelúcia por isso, criou o personagem do coelhinho”, comentou a Professora Shirlene Couto.

Os SuperProfessores orientadores do projeto: