Em Óbidos, Procissão e Santa Missa marcam a abertura do Jubileu 2025

Com o tema "Cristo é a nossa Paz", a cidade de Óbidos, no Pará, vivenciou na última sexta-feira, 03 de janeiro, a abertura oficial do Jubileu 2025. O evento contou com uma procissão que saiu da Capela de Lourdes em direção à Catedral de Sant’Ana, onde foi celebrada a Santa Missa presidida por Dom Bernardo Johannes Bahlmann, Bispo da Diocese de Óbidos, acompanhado por vários sacerdotes da Diocese.

A procissão reuniu um grande número de fiéis que, em clima de fé e devoção, acompanharam o cortejo da Capela de Lourdes até a Catedral. Durante a homilia, Dom Bernardo destacou a importância do Jubileu como um tempo de graça, perdão e renovação espiritual. “É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje para fazer a abertura do Ano Santo, o Ano Jubilar, que a Igreja tem como costume relembrar. É um ano de graças, um ano de perdão...”, afirmou o Bispo.

O Ano Santo, celebrado a cada 25 anos, é um momento especial na Igreja Católica, dedicado à reconciliação, à unidade e à paz. Em 2025, o lema "Spes non confundit" (A esperança não decepciona, Rm 5,5) conduz os fiéis a aprofundar sua caminhada cristã, fortalecendo a fé e a esperança.

Reflexão e Renovação

O Jubileu de 2025 propõe à Igreja e aos seus membros um convite para contemplar o mistério da Encarnação, que simboliza o maior gesto de amor da história. É uma oportunidade de renovar a fé em Deus e testemunhar, por meio da vivência cristã, o amor transformador que Ele oferece ao mundo.

A celebração marcou o início de um ano repleto de atividades espirituais e pastorais que pretendem reforçar a mensagem de reconciliação e paz. Dom Bernardo ressaltou que o Jubileu é um chamado à reflexão sobre o amor divino e à prática do perdão, valores fundamentais para a vivência cristã.

Ao final da celebração, Dom Bernardo abençoou cruzes feitas de madeira, as quais foram entregues aos párocos das paróquias da Diocese de Óbidos.

A comunidade católica de Óbidos inicia assim um período de profundo significado, reafirmando sua fé e sua caminhada rumo à paz anunciada por Cristo.

Galeria de Fotos...



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade