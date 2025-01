Fiscalização da Base Fluvial 'Candiru' apreende mais de 10 kg de entorpecentes

Carga ilícita era transportada em um navio de passageiros que saiu da capital amazonense, Manaus, com destino à cidade de Santarém no oeste do Pará.

O trabalho integrado das forças de segurança que atuam na Base Fluvial Integrada 'Candiru', no estreito de Óbidos, região do Baixo Amazonas, apreendeu, na sexta-feira (3), 10,2 kg de entorpecentes semelhantes à maconha Skunk. A droga estava sendo transportada em um navio de passageiros que saiu de Manaus com destino a cidade de Santarém.

A guarnição do Grupamento Fluvial, em conjunto com equipes da Polícia Militar, realizou a abordagem de rotina ao Frryboat 'Ana Beatriz IX', com origem na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Durante a diligência, com uso do cão farejador, as equipes localizaram no setor de encomendas 9 tabletes de substância entorpecente, escondidas em duas poltronas que seriam objeto da encomenda. As poltronas e o material foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Óbidos para os devidos procedimentos legais.

As drogas estimadas em R$ 728.571,41 representam prejuízo ao crime, destaca o diretor do Grupamento Fluvial, coronel PM José Vilhena. A guarnição responsável pela apreensão da droga acompanhada pelo cachorro que farejou a droga escondida na embarcação

"As abordagens de rotina a embarcações que navegam pelo Rio Amazonas no Pará têm se mostrado uma estratégia eficaz no combate à criminalidade. Essas ações resultam na interrupção de atividades ilícitas, na apreensão de drogas, armas e outros materiais ilegais, e contribuem significativamente para a redução dos índices de criminalidade na região. A presença constante das autoridades e a fiscalização rigorosa inibem a ação de criminosos, gerando um ambiente mais seguro para a população e para o comércio fluvial", afirmou.

Após a apreensão um procedimento foi instaurado para investigar e identificar quem seria o responsável pelo material ilícito.

Fonte: Agência Pará