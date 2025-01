Secretaria de Cultura divulga Calendário do Carnapauxis 2025 em coletiva à imprensa

Nesta sexta-feira, 10 de janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos realizou uma coletiva de imprensa na Casa de Cultura, sede da secretaria, para apresentar o Calendário do Carnapauxis 2025. O evento contou com a presença do Secretário de Cultura, Luiz Carlos, do vice-secretário; do Comandante da Polícia Militar, Tenente Rolim, e da Secretária da Mulher, Cristiane Souza.

A coletiva, que começou às 11h, reuniu diversos meios de comunicação da cidade. Durante a apresentação, o Secretário Luiz Carlos detalhou as datas e eventos que compõem o período de pré-carnaval e a programação oficial da tradicional "Festa do Mascarado Fobó". Informou que o tema, que este ano será: “O Mascarado Fobó te convida a ser feliz na Capital da Folia”.

Destacamos também, na fala do secretário, que a Praça de Alimentação da Praça do Ó permanecerá aberta para almoço e jantar durante os dias oficiais do Carnaval. Já na Praça de Sant'Ana, funcionará o projeto “Praça em Movimento”, com barracas que oferecem café da manhã, entre outras atividades.

O Comandante da Polícia Militar, Tenente Rolim, também esteve presente e forneceu informações sobre o esquema de segurança planejado para o pré-Carnapauxis e os dias oficiais do evento. Segundo ele, a operação envolverá reforço no policiamento e estratégias para garantir a segurança de moradores e turistas que participam da festa.

A Secretária da Mulher, Cristiane Souza, ressaltou a importância de promover um evento seguro e inclusivo, reforçando o compromisso da gestão com a proteção dos direitos e o bem-estar de todos os participantes.

Programação do Carnapauxis 2025

Confira no vídeo abaixo todos os detalhes da programação divulgada pela Secretaria de Cultura.

O Carnapauxis, um dos maiores eventos culturais da região amazônica, é conhecido por sua animação contagiante, fantasias criativas e a participação maciça da população local e de turistas. A expectativa para 2025 é de mais um evento inesquecível, com atrações que destacam a cultura e a tradição de Óbidos.

Acompanhe as próximas atualizações sobre o Carnapauxis 2025 no nosso site e nas redes sociais!

CALENDÁRIO DO CARNAPAUXIS 2025

www.obidos.net.br - Imagens cedidas pela Ascom/PMO