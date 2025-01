ÓBIDOS: SEMAB apresenta projeto para comercialização de carne bovina para alimentação escolar

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), em parceria com entidades setoriais, apresentou na última sexta-feira, 10 de janeiro, o projeto “Processo de comercialização de carne bovina da agricultura familiar para a alimentação escolar no período letivo do município”. A iniciativa tem como objetivo integrar a carne bovina produzida localmente no cardápio das escolas públicas de Óbidos, alinhando-se aos princípios do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Valorização da agricultura familiar

O PNAE determina que pelo menos 30% dos recursos financeiros repassados pelo Governo Federal para a alimentação escolar sejam investidos em produtos da agricultura familiar. A prioridade é para produtos oriundos de assentamentos de reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas. Em Óbidos, a carne bovina destaca-se como um alimento proteico em potencial devido à existência de uma cadeia produtiva estruturada que inclui:

Produção de gado por agricultores familiares. Órgãos reguladores e fiscalizadores da produção de origem animal. Empresa de abate regularizada com registro no Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Suporte técnico para adequação das instalações de processamento.

O secretário da Semab, Roberto Romero, ressaltou os benefícios da proposta: "O fornecimento de carne da agricultura familiar local na alimentação escolar reduzirá a importação de carne de outras regiões, garantirá maior controle de qualidade da proteína oferecida aos alunos e promoverá a geração de emprego e renda no meio rural de Óbidos."

Pré-requisitos para participação

Para fornecer carne ao programa, os agricultores familiares deverão atender aos seguintes requisitos:

Estar inscritos no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

Apresentar o cadastro dos animais emitido pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ).

Possuir o Registro de Inspeção Municipal (SIM), que certifica a procedência segura e higiênica dos produtos de origem animal.

A SEMAB está à disposição para mais informações na sede da Secretaria, localizada na Rua Almirante Barroso, s/n.

Impacto positivo na economia local

A iniciativa visa não apenas melhorar a qualidade nutricional das refeições escolares, mas também fortalecer a economia rural do município, dinamizando a cadeia produtiva local e gerando novas oportunidades para os agricultores familiares.

Galeria de Fotos



www.obidos.net.br - Com informações SEMAB